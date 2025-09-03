الطريق إلى المونديال.. منتخب مصر يستعد لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.. اكتمال الصفوف بانضمام صلاح ومرموش.. وودية في أمريكا استعدادًا للفراعنة

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مباراته الثانية يوم ٩ سبتمبر أمام منتخب بوركينا فاسو على استاد ٤ أغسطس ببوركينا فاسو.

واكتملت صفوف منتخب بانضمام محمد صلاح لاعب ليفربول، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، امس الثلاثاء.

واحتفى الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري على مواقع التواصل الإجتماعي، بقائد منتخب مصر الوطني محمد صلاح بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي 2025 - 2026.

ونشر الحساب الرسمي لـاتحاد الكرة على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، صورا للممر الشرفي الذي أقامه زملاء اللاعب في المنتخب الوطني، الثلاثاء، على هامش مران الفريق باستاد السلام استعدادا لمواجهة إثيوبيا.

وكتب حساب اتحاد الكرة: “الأفضل حضر فـ وجب الاحتفال.. ممر شرفي من منتخب مصر للقائد محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025”.

جوائز محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

ورفع محمد صلاح رصيده من الجوائز الفردية مع نادي ليفربول الذي انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادمًا من روما الإيطالي إلى 104 جوائز فردية.

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

ضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح.

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل

استعدادات منتخب اثيوبيا

ولا يملك المنتخب الإثيوبي أي فرصة في بلوغ منافسات كأس العالم المقامة في أمريكا وكندا والمكسيك، بعدما اكتفى بالحصول على 6 نقاط من 6 مباريات.

ويخوض منتخب إثيوبيا مبارياته المقبلة في تصفيات كأس العالم بهدف صناعة جيل جديد، بحسب ما أشار موقع ethiopianreporter الإثيوبي الذي أكد نية المدرب ميساي تيفيري في إشراك اللاعبين البدلاء.

واستدعى المدرب ميساي تيفيري 26 لاعبًا لقائمة منتخب إثيوبيا التي أعلنها في منتصف أغسطس، نظرًا لأن منافسات الدوري المحلي في موسم 2025-2026 لم تنطلق بعد، إذ اختار أن يبدأ المعسكر في وقت مبكر.

وشهدت قائمة منتخب إثيوبيا أمام مصر انضمام 25 لاعبًا محليًا، من بينهم 7 لاعبين من نادي التأمين، بطل الدوري المحلي.

واختار تيفيري ضم لاعب وحيد محترف خارج الدوري الإثيوبي، هو صانع الألعاب كنان ماركنيه الذي لعب الموسم الماضي 2024-2025 بين صفوف نادي المدينة في الدوري الليبي.

وخاض المنتخب الإثيوبي، مطلع أغسطس، مباراة ودية في الولايات المتحدة ضد نادي دي سي يونايتد، في المباراة التي أقيمت على أرض دي سي يونايتد في ملعب أودي فيلد شهدت فوز إثيوبيا (3-0) بعد أن أشرك الفريق الأمريكي لاعبين من الأكاديمية، واستبعد اللاعبين الأساسيين مثل كريستيان بينتيكي، وفق صحيفة The reporter.

انضمام مساعد جديد للمنتخب الإثيوبي

فيما أعلن المنتخب الإثيوبي تعيين دييجو دوبامو كمساعد جديد لميساي تيفيري بعد رحيل تيمسجين دانا عن منصبه.

ويبدأ المساعد الجديد دييجو دوبامو المهمة في الجهاز الفني لمنتخب إثيوبيا لأول مرة ضد منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، بعد أن غادر منصبه كمساعد مدرب لنادي إثيو إلكتريك الإثيوبي.

منتخب مصر يتصدر مجموعته

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2025 والتي تضم مصر وبوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو.

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالي:

1- منتخب مصر - 16 نقطة (6 مباريات).

2- بوركينا فاسو - 11 نقطة ( 6 مباريات).

3- سيراليون - 8 نقاط (6 مباريات).

4- إثيوبيا - 6 نقاط ( 6 مباريات).

5- غينيا بيساو - 6 نقاط ( 6 مباريات).

6- جيبوتي - نقطة واحدة ( 6 مباريات).

تاريخ مواجهات منتخب مصر وإثيوبيا

والتقى منتخب مصر مع إثيوبيا في 11 مباراة، حقق فيها الفراعنة الفوز في 8 مباريات وتعادلا في مباراة، في حين كان الفوز من نصيب إثيوبيا في مباراة وحيدة.

وكانت أول مباراة بين المنتخبين في كأس أمم أفريقيا 1957، وانتهى بانتصار كبير للفراعنة في النهائي 4-0، وجاءت آخر مواجهة بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2026، وحقق منتخبنا الفوز خارج الديار بنتيجة 2-0.

