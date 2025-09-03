الأهلي ينعي شقيق خالد بيبو

حرص النادي الأهلي على تقديم التعازي للكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي في وفاة شقيقه.

وتوفي محمد الأمين، شقيق خالد بيبو، نجم النادي الأهلي السابق، ومدير قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

واعلنت أسرة خالد بيبو، عن تشييع الجنازة من مسجد المدينة بحي فيصل في محافظة السويس.



ويقام العزاء بمحافظة السويس، كونها مسقط رأس الكابتن خالد بيبو.

