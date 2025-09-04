الخميس 04 سبتمبر 2025
موعد مباراة الأهلي وإنبي بالدوري

يستعد فريق النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري

ويلعب فريق الأهلى مع إنبي في التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عن تشكيل الجهاز الفني المؤقت بقيادة الكابتن عماد النحاس الذي تولى المهمة خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو. 

وقال  محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، إنه في ضوء المشاورات التي جرت خلال الساعات الماضية مع لجنة التخطيط، وبالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي تم تعيين الكابتن عادل مصطفى مدربًا عامًّا للفريق الأول لكرة القدم، والكابتن محمد نجيب مدربًا مساعدًا، والكابتن عبد الرحمن عيسى مدربًا للأحمال، والكابتن أمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى.

 

تشكيل الجهاز الفني المؤقت للأهلي

وجاء تشكيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل للأهلي على النحو التالي:

مدير للكرة: وليد صلاح الدين

مدير فني: عماد النحاس

مدرب عام: عادل مصطفى

مدرب مساعد: محمد نجيب

مدرب حراس مرمي: أمير عبد الحميد

بجانب استمرار الجهاز الطبي والإداري كما هو.

