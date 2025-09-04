الخميس 04 سبتمبر 2025
المنتخب يختتم استعداداته لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، حصته التدريبية اليوم الخميس، على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في إطار استعداداته لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

 

 

وحضر مران منتخب مصر أمس كل من المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وخالد الدرندلي نائب رئيس مجلس الإدارة والمستشار أحمد حلمي الشريف عضو المجلس ومحمد أبو حسين عضو المجلس والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد.

قائمة منتخب مصر بمعسكر سبتمبر

ضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح.

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

حساب اتحاد الكرة يحتفي بمحمد صلاح

من جهة أخرى، احتفى الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، بقائد منتخب مصر الوطني محمد صلاح  بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي 2025 - 2026.

ونشر الحساب الرسمي لـ اتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورا للممر الشرفي الذي أقامه زملاء اللاعب في المنتخب الوطني، على هامش مران الفريق باستاد السلام استعدادا لمواجهة إثيوبيا.

وكتب حساب اتحاد الكرة: “الأفضل حضر فـ وجب الاحتفال.. ممر شرفي من منتخب مصر للقائد محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025”.

