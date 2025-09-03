الأربعاء 03 سبتمبر 2025
قرار مفاجئ للأهلي حول استمرار النحاس مديرا فنيا للفريق

عماد النحاس، فيتو
عماد النحاس، فيتو

تفكر لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، جديا بموافقة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، علي استمرار عماد النحاس قائمًا بأعمال المدير الفني للفريق حتى مباراة القمة أمام الزمالك بالدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن تستقر اللجنة على استمرار النحاس بجهازه الجديد في قيادة الأهلي في مباراة إنبي ثم سيراميكا وحرس الحدود حتى مباراة الزمالك بالدوري.

وبالتالي سيستمر جهاز عماد النحاس حتى مباراة القمة والمحدد لها يوم 29 سبتمبر المقبل بالدوري الممتاز.

يأتي هذا القرار لاختيار جهاز مناسب للأهلي في الفترة القادمة ودراسة السير الذاتية للمدربين بدقة والتركيز مع عدم التسرع في القرار.

ويستعد فريق النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلعب فريق الأهلى مع إنبى في التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

كما أعلن عن تعيين عماد النحاس قائما بأعمال المدير الفني للفريق.

 

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

