استشاري قلب وأوعية دموية تكشف مرض ترامب ومدى خطورته

ما هو مرض ترامب، أثارت شائعات وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل على مستوى العالم وانتشرت العديد من الأنباء حول حقيقة مرضه، إلا أن البيت الأبيض أكد إصابة الرئيس الأمريكي بالقصور الوريدى المزمن.

والقصور الوريدى المزمن من الأمراض التى يتعايش معها المريض مع الالتزام بالعلاج وتعليمات الطبيب لتجنب مخاطرها خاصة أنه لا يوجد علاج نهائى للقضاء عليه.

وتقول الدكتورة منال عبد اللطيف استشارى القلب والأوعية الدموية، إن القصور الوريدي المزمن من الأمراض الشائعة التي تصيب الجهاز الدوري، وهو حالة تؤثر على الأوردة خاصة أوردة الساقين، وتؤدي إلى صعوبة رجوع الدم إلى القلب بشكل طبيعي، ما يسبب احتباس الدم في الأطراف السفلية وظهور أعراض مزعجة قد تتفاقم مع الوقت إذا لم تعالج.

ما هو مرض ترامب

وأضافت منال، أن مرض ترامب أو القصور الوريدي المزمن يعرف ب CVI، وهو اضطراب يحدث عندما تصبح جدران الأوردة أو صماماتها ضعيفة أو تالفة، فلا تعمل بكفاءة في إعادة الدم من الساقين إلى القلب، ويؤدي ذلك إلى تجمع الدم في الأوردة وزيادة الضغط الوريدي، مما يسبب انتفاخ وأعراض جلدية وعائية مختلفة.

أعراض القصور الوريدي المزمن

وتابعت، أن الأعراض تختلف حسب شدة الحالة، ومن أعراض القصور الوريدى المزمن:

انتفاخ الساقين والكاحلين خاصة بعد الوقوف لفترات طويلة.

ثقل أو ألم في الساقين يزداد بنهاية اليوم.

تغيرات في الجلد مثل اسمرار أو جفاف أو تقشر الجلد في منطقة الكاحل.

الدوالي أي ظهور أوردة سطحية متعرجة وبارزة.

حكة أو تهيج جلدي في مناطق تجمع الدم.

تقرحات وريدية خاصة في منطقة أسفل الساق، وقد تكون صعبة الالتئام.

تشنجات عضلية ليلية في الساقين.

أسباب القصور الوريدي المزمن

وأوضحت الدكتورة منال، أن هناك عدة عوامل يمكن أن تؤدي إلى هذه الحالة، منها:

ضعف أو تلف الصمامات الوريدية نتيجة التقدم في العمر.

الجلطات الوريدية العميقة السابقة التي تترك أثرا على وظيفة الأوردة.

العوامل الوراثية التي تزيد من ضعف جدران الأوردة.

السمنة المفرطة التي ترفع الضغط على أوردة الساقين.

الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة دون حركة.

الحمل المتكرر حيث يزداد الضغط على أوردة الحوض والساقين.

إصابات أو جراحات سابقة في الساقين أو الأوردة.

ماهو مرض ترامب

مخاطر القصور الوريدي المزمن

وأضافت استشارى أمراض القلب، أنه إذا لم يتم علاج الحالة قد تتطور إلى مشكلات أكثر خطورة، مثل:

تكون قرح مزمنة في الساقين.

زيادة خطر الالتهابات الجلدية مثل التهاب النسيج الخلوي.

جلطات دموية قد تكون خطيرة إذا انتقلت للرئة (انصمام رئوي).

تليف الجلد وتغير لونه مما يسبب تشوهات مزمنة.

علاج القصور الوريدي المزمن

وتابعت، يعتمد العلاج على شدة القصور الوريدي، ومن أهم الطرق:

ارتداء الجوارب الضاغطة الطبية لتحسين تدفق الدم.

رفع الساقين عند الاستراحة لتقليل التورم.

ممارسة التمارين الرياضية مثل المشي لتحفيز الدورة الدموية.

إنقاص الوزن وتجنب الوقوف أو الجلوس الطويل.

أدوية تساعد على تحسين قوة الأوردة وتقليل التورم.

مسكنات أو مضادات التهابات عند الحاجة.

العلاج بالليزر أو التردد الحراري لإغلاق الأوردة المتضررة.

الحقن لعلاج الدوالي الصغيرة والمتوسطة.

الجراحة التقليدية لاستئصال الأوردة المصابة في الحالات الشديدة.

طرق الوقاية من القصور الوريدى المزمن

وأكدت الدكتورة منال، على أنه يمكن تقليل خطر الإصابة بالقصور الوريدي أو الحد من مضاعفاته من خلال بعض النصائح، منها:-

المحافظة على وزن صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام خاصة المشي وركوب الدراجة والسباحة.

تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة، وتحريك الساقين كل فترة.

رفع الساقين عند النوم أو الاستراحة.

ارتداء ملابس فضفاضة وعدم ارتداء أحذية أو سراويل ضيقة تعيق تدفق الدم.

الامتناع عن التدخين لأنه يضعف الأوعية الدموية.

