الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وفاة ترامب، نجل الرئيس الأمريكي يحسم الجدل حول شائعة موته (تفاصيل)

إريك ترامب نجل الرئيس
إريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو

علق إريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شائعة وفاة والده التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، وسط صمت غير معتاد من الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 79 عاما.

 الشائعات حول صحة ترامب

أعرب إريك ترامب وهو الابن الثالث للرئيس الأمريكي من زوجته الأولى الراحلة إيفانا، عن غضبه من الشائعات حول صحة والده ووصفها بـ"مضللة"، واتهم معارضي ترامب السياسيين بنشر شائعة وفاته عمدا لتشويه صورة والده، وقال غاضبا: "هذا هو اليسار في أسوأ حالاته"، معيدا نشر رسالة والده على منصة تروث سوشيال  جاء فيها: "لم أشعر أني أحسن حالا في حياتي من الآن".

 بايدن تم استبداله بروبوت

لكن النقاد سارعوا إلى الرد علي نجل ترامب بكلماته، ففي عام 2020، شكك إريك مرارًا وتكرارًا في لياقة جو بايدن الرئيس السابق وحذر من "تدهوره المعرفي" خلال السباق الرئاسي وفي وقت لاحق، ضخم والده نظريات المؤامرة التي تفيد بأن بايدن تم استبداله بروبوت.

حلفاء ترامب زادوا الطين بلة خلال موجة الشائعات الأخيرة، حيث صرح جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي الذي أكد أن ترامب لائق صحيا، قائلا أنا مستعد للتدخل إذا ما وقعت "مأساة مروعة" على الرئيس، وهي تعليقات لم تؤدي إلا إلى إثارة المزيد من التكهنات.

 خضوع صحة ترامب لتدقيق مكثف

جاءت الأحداث في الوقت الذي خضعت فيه صحة ترامب لتدقيق مكثف، حيث التقطت صور للرجل البالغ من العمر 79 عاما بكاحلين متورمين، وكدمات في يديه، وسير غير مستقرة، وأقر البيت الأبيض بمعاناته من قصور وريدي مزمن، وهي حالة في الدورة الدموية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تكتسب فيها التقارير الكاذبة عن وفاة الرئيس زخمًا على الإنترنت ففي سبتمبر 2023، تعرض حساب دونالد ترامب الابن على منصة X للاختراق، ونشر المخترق رسالة كاذبة تعلن وفاة والده وتوعده بالترشح للرئاسة وقد كذب هذا الادعاء بسرعة عندما نشر دونالد ترامب نفسه على موقع تروث سوشيال ليطمئن متابعيه.

جدير بالذكر أن البيت الأبيض أعلن أن الرئيس دونالد ترامب يلقي كلمة من المكتب البيضاوي مساء اليوم، دون أن يورد أي تفاصيل عن موضوع الكلمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب شائعات وفاة والده إريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض وفاة ترامب

مواد متعلقة

البيت الأبيض يعلن عن كلمة لـ ترامب مساء اليوم

ارحل ارحل، مظاهرات حاشدة في عدة ولايات أمريكية تطالب بإسقاط ترامب (فيديو)

عائلة ترامب تحقق 5 مليارات دولار من عملة مشفرة جديدة

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

قرار صادم من المسلماني يثير غضب قيادات ماسبيرو

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

خبير يكشف تفاصيل جديدة فى كلمة وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

كارثة إنسانية غير مسبوقة في السودان، اختفاء قرية كاملة ودفن سكانها تحت التراب يثير الرعب

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة القرآن الكريم بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

وُلِد الهُدى (الحلقة العاشرة)، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads