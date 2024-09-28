كيفية التخلص من دوالي الساقين بالمنزل

تتطور الدوالي عندما تصبح الصمامات الصغيرة في الأوردة ضعيفة، وعادةً ما تمنع هذه الصمامات تدفق الدم للخلف عبر الأوردة، وعندما تتلف، يمكن أن يتجمع الدم في الأوردة، ويتسبب هذا في التواء الأوردة وتورمها والتي تصبح أيضًا مرئية للغاية.

يمكن ملاحظة دوالي الساقين بسبب مظهرها الأزرق الداكن أو الأرجواني، كما أنها غالبًا ما تنتفخ من تحت الجلد.

وتساعد العلاجات المنزلية في تقليل ظهور دوالي الساقين وعدم الراحة الناتج عنها، وتشمل الأمثلة ممارسة التمارين الرياضية وتغيير النظام الغذائي والتدليك ورفع الساقين والمزيد.

هناك العديد من العلاجات الطبية لهذه الحالة، على الرغم من أن الأشخاص قد يرغبون أيضًا في تجربة العلاجات المنزلية الطبيعية لتخفيف أعراضهم، وفقًا لموقع “Medical News TODAY” الطبي.

العلاجات المنزلية لدوالي الساق

إذا كان الشخص يعاني من دوالي الساقين، فيمكنه تجربة العلاجات المنزلية التالية للمساعدة في إدارة الحالة وتحسين الأعراض:

التمارين الرياضية

تشجع التمارين الرياضية المنتظمة على تحسين الدورة الدموية في الساقين، مما يساعد على دفع الدم الذي تم تجميعه في الأوردة، كما تساعد التمارين الرياضية أيضًا في خفض ضغط دم الشخص، وهو عامل آخر يساهم في دوالي الأوردة.

تساعد التمارين منخفضة التأثير على تشغيل عضلات الساق دون إجهاد مفرط، وتشمل التمارين الفعالة منخفضة التأثير ما يلي:

السباحة

المشي

ركوب الدراجات

اليوغا

جوارب الضغط

يمكن أن تساعد جوارب الضغط عن طريق الضغط على الساقين، ويساعد ذلك العضلات والأوردة على تحريك الدم نحو القلب.

اختيار ملابس غير مقيدة

تؤدي ارتداء الملابس الضيقة إلى تقييد تدفق الدم، وقد يجد الشخص أن الدورة الدموية لديه تتحسن من خلال ارتداء ملابس فضفاضة لا تقيد إمداد الدم إلى الجزء السفلي من الجسم.

قد يساعد ارتداء الأحذية المسطحة بدلًا من الكعب العالي أيضًا في علاج دوالي الساقين.

الحفاظ على الساقين مرتفعتين

يساعد الحفاظ على الساقين مرتفعتين، ويفضل أن يكون ذلك على نفس ارتفاع القلب أو أعلى، على تحسين الدورة الدموية، ويقلل هذا من الضغط في أوردة الساق، وتساعد الجاذبية الدم على التدفق بسلاسة إلى القلب.

يجب على الشخص أن يهدف إلى إبقاء ساقيه مرتفعتين إذا كان سيجلس لفترات طويلة من الوقت، مثل أثناء العمل أو الراحة.

التدليك

يمكن أن يساعد التدليك اللطيف للمناطق المصابة في الحفاظ على تدفق الدم عبر الأوردة، ويمكن للشخص استخدام زيوت التدليك اللطيفة أو المرطبات للحصول على تأثيرات مثالية.

من المهم تجنب الضغط مباشرة على الأوردة، حيث قد يؤدي هذا إلى إتلاف الأنسجة الهشة.

تجنب السلوك المستقر

يمكن أن يؤدي تجنب الجلوس لفترات طويلة من الوقت إلى تقليل ظهور الدوالي ومنع حدوثها، وإذا كان على الشخص الجلوس لفترات طويلة من الوقت للعمل، فيجب أن يهدف إلى النهوض والتحرك أو تغيير الوضع بشكل متكرر للحفاظ على تدفق الدم بسلاسة.

تجنب الجلوس مع وضع الساقين متقاطعتين، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى تقييد تدفق الدم إلى الساقين والقدمين، مما قد يزيد من مشاكل الدورة الدموية.

فقدان الوزن

الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة للإصابة بالدوالي؛ وبالتالي، فإن التخلص من أي أرطال زائدة يمكن أن يقلل الضغط على الأوردة ويخفف التورم وعدم الراحة.

تقليل تناول الملح

يمكن أن تتسبب الأطعمة المالحة أو الغنية بالصوديوم في احتباس الجسم للماء، لذا فإن تقليل الأطعمة المالحة يمكن أن يقلل من احتباس الماء، ويمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم في تقليل احتباس الماء.

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم تشمل:

اللوز والفستق

العدس والفاصوليا البيضاء

البطاطس

الخضروات الورقية

بعض الأسماك، مثل السلمون والتونة

تناول المزيد من الفلافونويد

قد يساعد إضافة الأطعمة التي تحتوي على الفلافونويد أيضًا الشخص على تقليل ظهور الدوالي.

تعمل الفلافونويد على تحسين الدورة الدموية، مما يحافظ على تدفق الدم ويقلل من احتمالية تجمعه في الأوردة، كما أنها تساعد في تقليل ضغط الدم في الشرايين ويمكنها إرخاء الأوعية الدموية، وكل هذا يمكن أن يقلل من الدوالي.

الأطعمة التي تحتوي على الفلافونويدات تشمل:

الكستناء

الخضروات

الحمضيات والعنب والكرز والتفاح والتوت الأزرق

الكاكاو

الثوم