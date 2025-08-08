أعراض جلطة القلب وأسبابها وطرق إسعاف المريض

أعراض جلطة القلب، جلطة القلب من الأمراض المفاجئة التى يصاب بها كبار السن والشباب فى وقتنا الحالى لأسباب عديدة.

وأعراض جلطة القلب، عديدة وللأسف معظم المصابين بها يجهلون هذه الأعراض مايؤخر العلاج وبالتالى تحدث مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة.

وتقول الدكتورة منال عبد اللطيف استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية، إن جلطة القلب، أو ما يعرف باحتشاء عضلة القلب، هي حالة طبية طارئة تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب بشكل مفاجئ، غالبا بسبب انسداد في الشرايين التاجية نتيجة تراكم الدهون أو الجلطات الدموية، وهذه الحالة تتطلب التدخل السريع لتقليل الضرر وحماية حياة المريض.

أعراض جلطة القلب

وأضافت منال، تظهر الأعراض بشكل مفاجئ وقد تختلف شدتها من شخص لآخر، وأبرزها:

ألم أو ضغط شديد في الصدر غالبا في المنتصف أو جهة اليسار، ويمتد إلى الذراع اليسرى أو الكتف أو الرقبة أو الفك.

ضيق في التنفس حتى في حالة الراحة.

تعرق شديد وملحوظ.

دوخة أو إغماء.

غثيان أو قيء.

تسارع أو اضطراب ضربات القلب.

شعور بالقلق الشديد أو اقتراب الموت.

أسباب جلطة القلب

وتابعت، تحدث الجلطة عادة نتيجة انسداد الشرايين المغذية للقلب، ومن أبرز الأسباب:

تصلب الشرايين بسبب تراكم الكوليسترول والدهون.

تكون جلطات دموية نتيجة تمزق اللويحات الدهنية داخل الشرايين.

ارتفاع ضغط الدم المزمن.

التدخين الذي يضر بجدران الأوعية الدموية.

مرض السكري.

السمنة وقلة النشاط البدني.

الضغط النفسي الشديد.

التاريخ العائلي لأمراض القلب.

مضاعفات جلطة القلب

وأوضحت الدكتورة منال عبد اللطيف استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية، أنه في حال عدم التدخل السريع، قد تؤدي الجلطة إلى:

قصور القلب نتيجة ضعف ضخ الدم.

اضطراب خطير في ضربات القلب (الرجفان البطيني).

صدمة قلبية تهدد الحياة.

تمزق عضلة القلب أو الصمامات.

الوفاة المفاجئة.

طرق إسعاف مريض جلطة القلب

وأضافت الدكتورة منال، أنه عند الاشتباه في جلطة القلب، يجب التحرك بسرعة، والقيام ببعض الإجراءات، منها:-

الاتصال بالإسعاف فورا وعدم الانتظار.

إراحة المريض في وضع نصف جلوس لتقليل الضغط على القلب.

تخفيف أي ملابس ضيقة.

إعطاء المريض أسبرين (325 ملجم) إذا كان واعيا ولا يعاني من حساسية للأسبرين، لأنه يساعد على تسييل الدم.

متابعة التنفس والنبض، وإذا توقفا يجب البدء في الإنعاش القلبي الرئوي.

عدم السماح للمريض بالتحرك أو القيام بأي مجهود.

علاج جلطة القلب

وتابعت، يعتمد العلاج على سرعة التدخل، وأبرز الطرق:

الأدوية المذيبة للجلطات لفتح الشريان المسدود.

الأدوية المضادة للتجلط مثل الأسبرين والهيبارين.

الأدوية الموسعة للشرايين مثل النيتروغليسرين.

القسطرة القلبية لإزالة الانسداد أو تركيب دعامة.

جراحة الشرايين التاجية (توصيل شريان جديد لتجاوز الانسداد) في الحالات الشديدة.

الأدوية المنظمة لضغط الدم والكوليسترول للوقاية من تكرار الجلطة.

طرق الوقاية من جلطة القلب

وقدمت استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية، بعض النصائح للوقاية من الإصابة بجلطة القلب، منها:

اتباع نظام غذائي صحي قليل الدهون المشبعة وغني بالخضروات والفواكه.

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

التوقف عن التدخين فورا.

السيطرة على ضغط الدم والسكر والكوليسترول.

الحفاظ على وزن صحي.

إدارة التوتر والضغط النفسي.

إجراء فحوصات دورية للقلب خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي أو عوامل خطورة.

