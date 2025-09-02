الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
ترامب: كل التقارير التى نشرت عن صحتي مزيفة وشائعة وفاتي أمر جنوني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات مساء اليوم، أنه يعتزم إرسال قوات الحرس الوطني إلى مدينة شيكاغو، مشددًا في الوقت نفسه على أن العاصمة واشنطن أصبحت آمنة الآن بعد تعزيزها بقوات الحرس الوطني.

 

ترامب يهدد بإرسال الحرس الوطنى إلى شيكاغو

وقال ترامب إنه لن يكشف عن موعد إرسال قوات الحرس الوطني إلي شيكاغو، موضحًا: لا أريد أن أذكر متى، لكننا مستعدون للتحرك في الوقت المناسب".

وأشار ترامب، إلي أن العاصمة واشنطن شهدت استعادة الأمن بعد نشر وحدات من الحرس الوطني هناك، قائلا: واشنطن اَمنة الان بعد إرسال قوات الحرس الوطني لقد قمنا بما يلزم".

وعلق ترامب على الانباء التي تم تداولها مؤخرًا حول وفاته، قائلا:"إن ما يشاع حول صحتي لا أساس له من الصحة، واصفًا الأمر بأنه جنوني وغير معقول.

ترامب يقرر نقل مقر قيادة الفضاء الأمريكية

 وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، عن خطط لنقل مقر قيادة الفضاء الأمريكية من ولاية كولورادو إلى ولاية ألاباما، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة ستبني "أقوى منظومة دفاعية في العالم" أطلق عليها اسم "القبة الذهبية".

قال ترامب، إن قرار نقل مقر قيادة الفضاء الأمريكية إلى ولاية ألاباما، يأتي في إطار "إعادة توزيع القدرات الدفاعية الأمريكية بما يتناسب مع المتغيرات الإستراتيجية"، مشيرًا إلى أن ولاية ألاباما ستصبح المركز الجديد لإدارة الأنشطة الفضائية والعسكرية المتعلقة بالأمن القومي.

ترامب يتعهد بالتدخل العسكري في مدينة شيكاغو

وفاة ترامب، نجل الرئيس الأمريكي يحسم الجدل حول شائعة موته (تفاصيل)

 

 

