ترامب: كل التقارير التى نشرت عن صحتي مزيفة وشائعة وفاتي أمر جنوني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات مساء اليوم، أنه يعتزم إرسال قوات الحرس الوطني إلى مدينة شيكاغو، مشددًا في الوقت نفسه على أن العاصمة واشنطن أصبحت آمنة الآن بعد تعزيزها بقوات الحرس الوطني.

ترامب يهدد بإرسال الحرس الوطنى إلى شيكاغو

وقال ترامب إنه لن يكشف عن موعد إرسال قوات الحرس الوطني إلي شيكاغو، موضحًا: لا أريد أن أذكر متى، لكننا مستعدون للتحرك في الوقت المناسب".

وأشار ترامب، إلي أن العاصمة واشنطن شهدت استعادة الأمن بعد نشر وحدات من الحرس الوطني هناك، قائلا: واشنطن اَمنة الان بعد إرسال قوات الحرس الوطني لقد قمنا بما يلزم".

وعلق ترامب على الانباء التي تم تداولها مؤخرًا حول وفاته، قائلا:"إن ما يشاع حول صحتي لا أساس له من الصحة، واصفًا الأمر بأنه جنوني وغير معقول.

ترامب يقرر نقل مقر قيادة الفضاء الأمريكية

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، عن خطط لنقل مقر قيادة الفضاء الأمريكية من ولاية كولورادو إلى ولاية ألاباما، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة ستبني "أقوى منظومة دفاعية في العالم" أطلق عليها اسم "القبة الذهبية".

قال ترامب، إن قرار نقل مقر قيادة الفضاء الأمريكية إلى ولاية ألاباما، يأتي في إطار "إعادة توزيع القدرات الدفاعية الأمريكية بما يتناسب مع المتغيرات الإستراتيجية"، مشيرًا إلى أن ولاية ألاباما ستصبح المركز الجديد لإدارة الأنشطة الفضائية والعسكرية المتعلقة بالأمن القومي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.