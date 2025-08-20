حلاوة المولد، طريقة عمل الفولية بخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة

طريقة عمل الفولية، الفولية من أشهر حلويات المولد النبوي التي يعشقها الكبار والصغار على حد سواء، وهي من الحلويات الشعبية التي تتميز بطعمها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية.

وطريقة عمل الفولية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة إذ تعتمد في مكوناتها على الفول السوداني المعروف بغناه بالبروتينات والدهون الصحية والفيتامينات.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الطفولية.

مكونات عمل الفولية:

2 كوب فول سوداني محمص ومقشر

2 كوب سكر

نصف كوب ماء

ملعقة صغيرة عصير ليمون

ملعقة صغيرة عسل جلوكوز اختياري لكنه يساعد في تماسك الحلوى

ملعقة صغيرة زبدة أو زيت خفيف لدهن الصينية

طريقة عمل الفولية:

قومي بتحميص الفول السوداني على نار متوسطة حتى يكتسب لون ذهبي خفيف ويطلق رائحته الشهية.

اتركيه جانبا ليبرد، ثم افرديه في صينية مدهونة قليلا بالزيت أو الزبدة.

في وعاء عميق على النار ضعي السكر والماء وعصير الليمون.

اتركي الخليط حتى يبدأ السكر في الذوبان تماما دون تقليب، فقط حركي الوعاء من حين لآخر برفق.

استمري في التسوية حتى يتحول السكر إلى لون ذهبي مائل للبني لون الكراميل.

إذا رغبتى في قوام متماسك وسهل التقطيع أضيفي ملعقة صغيرة من عسل الجلوكوز بمجرد أن يصل السكر للون المطلوب، ثم اخلطي سريعا.

اسكبي الكراميل الساخن فوق الفول السوداني في الصينية بسرعة قبل أن يبرد ويجمد.

باستخدام ملعقة خشبية أو معدنية مدهونة بالزيت، قلبي جيدا لتغليف الفول بالكراميل.

افردي الخليط في الصينية مع الضغط بخفة ليصبح سطحه مستويًا.

يمكن تغطية الوجه بورق زبدة ودهنه بالزيت، ثم فرده باستخدام قطعة خشبية للحصول على سطح أملس.

اتركي الفولية لتبرد قليل، لكن لا تتركيها حتى تجمد تماما حتى يسهل تقطيعها.

باستخدام سكين حاد مدهون بالزيت، قطعي الفولية إلى مربعات أو مستطيلات حسب الرغبة.

بعد أن تبرد تماما، احفظيها في علبة محكمة الغلق.

لفولية أحلى من الجاهزة لا تتركي الكراميل على النار لفترة طويلة حتى لا يصبح داكن ومر المذاق.

يفضل دهن السكين بقليل من الزيت لتسهيل التقطيع ومنع الالتصاق.

يمكن إضافة رشة فانيليا أو قرفة خفيفة مع الكراميل لإضفاء نكهة مميزة.

للحصول على فولية طرية قليلا يمكن زيادة كمية عسل الجلوكوز.

الفوائد الصحية للفولية

والفولية لها قيمة غذائية عالية لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ومن فوائد الفولية:-

مصدر للطاقة، لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات والكربوهيدرات.

غنية بالبروتين، الفول السوداني يحتوي على بروتين نباتي يعزز بناء العضلات.

دهون صحية، يحتوي على دهون غير مشبعة مفيدة للقلب والشرايين.

فيتامينات ومعادن، مثل فيتامين E، والمغنيسيوم، والفوسفور.

مضادات أكسدة، تساعد على تقوية المناعة ومحاربة الجذور الحرة.

لكن يجب تناولها باعتدال، لأنها غنية بالسعرات الحرارية والسكريات.

