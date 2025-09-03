الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط متهم أطلق النار على صاحب معرض سيارات بالقليوبية

 كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بشأن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية تجاه آخر وإصابته بمحافظة القليوبية.

 

تفاصيل الواقعة

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجارى تلقى قسم شرطة أول العبور بلاغًا من مالك معرض سيارات مصاب برش خرطوش بالصدر، اتهم خلاله أحد الأشخاص بالتعدى عليه.

المجني عليه أوضح أن المشاجرة وقعت عقب قيام المتهم باستئجار سيارة من المعرض، وأثناء تسليمها نشبت بينهما مشادة انتهت بقيام المتهم بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته محدثًا إصابته ولاذ بالهرب.

 

ضبط المتهم والسلاح

 جهود البحث والتحرى أسفرت عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه "له معلومات جنائية"، وعُثر بحوزته على السلاح المستخدم فى الجريمة وكمية من مخدر الهيروين.
وبمواجهته اعترف المتهم بتفاصيل الواقعة، كما أقر بحيازته للمخدرات بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

