فوائد الزبيب، يخفض ضغط الدم ويعالج الأنيميا ويحمي من أمراض القلب

فوائد الزبيب، الزبيب من الفاكهة المجففة الشهيرة التى لا يخلو أى منزل منها فهو يستخدم فى الطهى وتزيين الحلوى وله مذاق لا يقاوم.

وفوائد الزبيب، عديدة فهو مصنوع من العنب وبالتالى قيمته الغذائية عالية لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الزبيب هو عنب مجفف يتميز بمذاقه الحلو وقيمته الغذائية العالية، ويُعدّ من أقدم الأغذية التي استخدمها الإنسان، سواء كوجبة خفيفة أو مكون أساسي في الحلويات والمخبوزات، ورغم صغر حجمه، إلا أن الزبيب يحتوي على تركيز عالٍ من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم.

القيمة الغذائية للزبيب

وأضافت منى، أن الزبيب غني بالفيتامينات والمعادن، منها:

فيتامينات (B1، B2، B3، B6)

فيتامين C وK

الحديد، البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، والفوسفور

مضادات الأكسدة مثل البوليفينولات

الألياف الغذائية

فوائد الزبيب للصحة

فوائد الزبيب للصحة

وتابعت، أن من فوائد الزبيب التى تدفعنا لتناوله:-

يساعد في خفض ضغط الدم بسبب احتوائه على البوتاسيوم الذي يوسع الأوعية الدموية.

كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تحارب الالتهابات وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يحتوي الزبيب على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تُسهل حركة الأمعاء وتمنع الإمساك، كما يساعد على تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

الزبيب غني بالحديد، وهو معدن ضروري لإنتاج الهيموغلوبين في الدم، لذلك فإن تناوله بانتظام يساهم في الوقاية من الأنيميا (فقر الدم) وزيادة النشاط والطاقة.

يحتوي الزبيب على الكالسيوم والمغنيسيوم الضروريين للحفاظ على كثافة العظام والوقاية من هشاشتها، خاصةً لدى كبار السن والنساء بعد سن اليأس.

الزبيب يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامين C التي تعزز مناعة الجسم وتساعد في مقاومة الالتهابات والعدوى.

بفضل محتواه من مضادات الأكسدة، فإن الزبيب يساهم في تأخير علامات التقدم في السن، مثل التجاعيد والبقع الداكنة، ويمنح البشرة إشراقة صحية.

رغم أن الزبيب يحتوي على سكريات طبيعية، إلا أنه يُعد خيار صحي للوجبات الخفيفة، ويمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم عند تناوله بكميات معتدلة، خاصةً بالمقارنة مع الحلويات المصنعة.

طريقة تناول الزبيب

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يمكن تناول الزبيب بعدة طرق، منها، كوجبة خفيفة بين الوجبات، إضافته إلى الشوفان أو الزبادي، استخدامه في تحضير الحلويات والمخبوزات، أو نقعه في الماء وتناوله صباحًا لتعزيز الامتصاص.

محاذير تناول الزبيب حفاظا على الصحة

وأضافت منى، أمه على الرغم من فوائد الزبيب العديدة، إلا أنه يجب الانتباه إلى أن الزبيب يحتوي على سعرات حرارية عالية، لذا يُنصح بتناوله باعتدال، خاصةً لمن يتبعون حمية غذائية، كما يجب التأكد من اختيار الزبيب غير المعالج بكبريتات أو سكريات مضافة.

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