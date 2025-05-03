فوائد الزبيب، يخفض الكوليسترول ويحمي من تصلب الشرايين ويعالج الأنيميا

فوائد الزبيب، الزبيب من الفاكهة المجففة الشهيرة والشعبية التي تنتشر على مستوى العالم وعادة يستخدم في تزيين الحلوى وأيضًا في الطهي.

وفوائد الزبيب، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الزبيب من أكثر الفواكه المجففة شهرة واستهلاكا في العالم، وهو عبارة عن عنب مجفف يتمتع بمذاق حلو وقيمة غذائية عالية، وينتشر استخدام الزبيب في مختلف أنواع الأطعمة، من المخبوزات إلى أطباق الأرز والسلطات، وعلى الرغم من حجمه الصغير، إلا أنه يحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة التي تجعل منه غذاء مفيد للصحة العامة.

القيمة الغذائية للزبيب

وأضاف السيد، أن الزبيب غني بالعديد من العناصر الغذائية، منها، السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، التي تمنح الجسم طاقة سريعة، والألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم، وفيتامين C وB6 وكميات من فيتامين K، والحديد، البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، والزنك، ومضادات الأكسدة مثل البوليفينولات والفلافونويدات.

فوائد الزبيب الصحية

فوائد الزبيب الصحية

وتابع، أن من فوائد الزبيب للصحة:

يحتوي الزبيب على نسبة جيدة من الألياف غير القابلة للذوبان، التي تساعد على تسهيل حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما تعمل هذه الألياف على تحسين بيئة الأمعاء وزيادة البكتيريا النافعة فيها.

يساهم الزبيب في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تحمي القلب من الالتهابات وتقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

يعد الزبيب مصدر جيد للبوتاسيوم، وهو عنصر أساسي يساعد على خفض ضغط الدم عن طريق تقليل تأثير الصوديوم في الجسم، مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

الزبيب غني بالحديد والنحاس، وهما عنصران مهمان لتكوين خلايا الدم الحمراء وزيادة مستويات الهيموغلوبين، مما يجعله غذاء مناسب لمن يعانون من الأنيميا.

يحتوي الزبيب على الكالسيوم والبورون، وهما عنصران مهمان لصحة العظام والأسنان، ويساعد تناول الزبيب بانتظام في الوقاية من هشاشة العظام، خصوصًا لدى النساء بعد سن اليأس.

تُشير بعض الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في الزبيب تساهم في تحسين الذاكرة وتقليل الإجهاد التأكسدي في الدماغ، مما يعزز من قدرات التركيز والإدراك.

يُعد الزبيب وجبة خفيفة مثالية لمن يحتاجون إلى دفعة سريعة من الطاقة، خاصةً الرياضيين أو من يمارسون نشاط بدني مكثف، نظرًا لاحتوائه على السكريات الطبيعية.

وفي الطب الشعبي، يُستخدم الزبيب منذ قرون لعلاج بعض الحالات مثل السعال، مشاكل الهضم، والضعف العام.

كما يُنصح به للأطفال وكبار السن لدعم النمو والحفاظ على النشاط.



طرق استهلاك الزبيب

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يمكن تناول الزبيب بعدة طرق، منها:

إضافته إلى الحبوب الصباحية أو الزبادي.

استخدامه في تحضير الحلويات والكعك.

تناوله كوجبة خفيفة بين الوجبات.

دمجه مع المكسرات والفواكه المجففة الأخرى.

محاذير تناول الزبيب

وأضاف السيد، أنه على الرغم من فوائده العديدة، يجب تناول الزبيب باعتدال، خاصة لمن يعانون من السكري، لأنه يحتوي على سكريات مركزة، كما يجب الانتباه إلى اختيار الزبيب العضوي أو غير المعالج بالكبريت لتفادي أي آثار سلبية، فالزبيب ليس مجرد وجبة خفيفة حلوة المذاق، بل هو غذاء غني بالعناصر المفيدة للجسم، وفوائده تمتد من دعم القلب والجهاز الهضمي، إلى تقوية العظام وتعزيز الطاقة، لذا فإن إدخال الزبيب في النظام الغذائي اليومي يمكن أن يكون خطوة بسيطة نحو حياة أكثر صحة وتوازنًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.