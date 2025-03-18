الثلاثاء 18 مارس 2025
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صحة ومرأة

فوائد الزبيب، يعزز صحة القلب ويقوي العظام والأسنان

فوائد الزبيب
فوائد الزبيب

فوائد الزبيب، الزبيب من الفاكهة المجففة الشهيرة التي تستخدم في تزيين الحلوى وأحيانا يستخدم في طهي بعض الأكلات، وهو من أهم مكونات ياميش رمضان.

وفوائد الزبيب عديدة، لقيمته الغذائية العالية وهو عبارة عن عنب مجفف، ويحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية: إن الزبيب من الفواكه المجففة التي يتم الحصول عليها من تجفيف العنب، وهو يتميز بطعمه الحلو وفوائده الغذائية العديدة، ويحتوي الزبيب على نسبة عالية من الفيتامينات، المعادن، الألياف، ومضادات الأكسدة.

فوائد الزبيب للصحة 

وأضاف السيد، أن من فوائد الزبيب التى تدفع لتناوله الآتي:

  • مصدر غني بالطاقة والسكريات الطبيعية، ويحتوي الزبيب على نسبة عالية من السكريات الطبيعية مثل الفركتوز والجلوكوز، مما يجعله مصدر جيد للطاقة، وهو مهم للرياضيين أو للأشخاص الذين يحتاجون إلى دفعة سريعة من النشاط خلال اليوم.
  • يعزز صحة الجهاز الهضمي، ويعتبر الزبيب من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية، التي تساعد في تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك، والألياف تساهم في تعزيز حركة الأمعاء وتنظيم عملية الإخراج، مما يحافظ على صحة القولون ويقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المعوية.
فوائد الزبيب 
فوائد الزبيب 

 

  • يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يحتوي الزبيب على مضادات الأكسدة مثل البوليفينولات والفلافونويدات، التي تساعد في تقليل التهابات الجسم وتحسين صحة القلب، كما أن البوتاسيوم الموجود في الزبيب يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
  • يقوي العظام والأسنان، ويعد الزبيب مصدرًا جيدًا للكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران مهمان لصحة العظام والأسنان، كما يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا تساعد في تقليل مخاطر تسوس الأسنان والتهابات اللثة.
  • يعزز صحة الجهاز المناعي، وذلك بفضل احتوائه على فيتامين C والعديد من مضادات الأكسدة، لذا يساعد الزبيب في تعزيز جهاز المناعة ومقاومة الأمراض والعدوى، كما أن المركبات النباتية الموجودة فيه تعمل على تقليل الإجهاد التأكسدي، مما يحمي الخلايا من التلف.
  • ينظم مستويات السكر في الدم، وعلى الرغم من احتوائه على نسبة عالية من السكريات، إلا أن الزبيب يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم بفضل احتوائه على الألياف والمركبات النباتية التي تحسن استجابة الجسم للأنسولين، وبالتالى هو مناسب لمرضى السكري عند تناوله باعتدال
  • يحسن صحة البشرة والشعر، وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الزبيب على حماية البشرة من التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة، كما أنه يحتوي على الحديد والفيتامينات التي تعزز نمو الشعر وتحافظ على قوته ولمعانه.

طرق تناول الزبيب بشكل صحي 

وتابع: يعتبر الزبيب من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية المتعددة، ويمكن إدخاله في النظام الغذائي بطرق مختلفة مثل إضافته إلى السلطات، الزبادي، الشوفان، أو تناوله كوجبة خفيفة، ومع ذلك، يُفضل تناوله بكميات معتدلة لتجنب زيادة الوزن أو ارتفاع مستويات السكر في الدم.

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