الداخلية تكشف 3 وقائع سرقة ورعونة على الطرق بالإسكندرية

كثفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لملاحقة الخارجين عن القانون وضبط المتهمين في الوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بالإسكندرية، حيث نجحت في كشف ملابسات ثلاث جرائم متفرقة خلال الساعات الماضية.

الواقعة الأولى – سرقة شاشة تلفزيون

ورصدت الأجهزة الأمنية منشورًا مصورًا تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة شاشة تلفزيون محملة على سيارة ربع نقل أثناء سيرها بالإسكندرية.

وبالفحص والتحريات أمكن ضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بالسرقة، وتم بإرشاده ضبط الشاشة المستولى عليها.

الواقعة الثانية – سرقة دراجة نارية

في سياق متصل، كشفت القوات ملابسات مقطع فيديو يظهر تضرر شخص من سرقة دراجته النارية، حيث تم تحديد وضبط الجاني، وتبين أنه ميكانيكي له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل. وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، وتم ضبط الدراجة وإعادتها.

الواقعة الثالثة – السير برعونة والتصوير بقصد الشهرة

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مندوب مبيعات وطالب بعد ظهورهما في مقطع فيديو متداول يقودان دراجتين ناريتين بسرعة ورعونة معرضين حياتهما والمواطنين للخطر، ما أدى إلى سقوط أحدهما أرضًا وبحوزتهما تم ضبط الدراجتين المستخدمتين والهاتف المحمول المستعمل في تصوير الفيديو. وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بقصد الاستعراض وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في الوقائع الثلاث وإحالة المتهمين للنيابة المختصة.

