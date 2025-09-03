الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

«100 يوم صحة» تقدم 73 مليونًا و154 ألف خدمة مجانية خلال 49 يومًا

حملة ١٠٠ يوم صحة
حملة ١٠٠ يوم صحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 73 مليونًا و154 ألفًا و102 خدمة طبية مجانية خلال 49 يومًا، وذلك منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة

 

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت أول أمس الإثنين مليونًا و468 ألفًا و779 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدَّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاع دور تكاملي في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة نحو 339 ألفًا و570 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية.

وقال «عبدالغفار»: إن الحملة قدّمت 447 ألفًا و360 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 123 ألفًا و202 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 50 ألفًا و219 خدمة.

وأشار إلى أن الحملة قدّمت 78 ألفًا و249 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 9 آلاف و468 خدمة، كما قدّمت الحملة 213 ألفًا و757 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

هيئة الإسعاف قدّمت 5 آلاف و270 خدمة إسعافية

 

وأضاف أن هيئة الإسعاف قدّمت 5 آلاف و270 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 98 ألفًا و974 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب إجراء 3 آلاف و332 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 15 ألفًا و151 خدمة.

نائب وزير الصحة يشيد بإنجازات معامل القليوبية ويوصي بمكافأة لفريق العمل

نائب وزير الصحة: الولادة الطبيعية تحمي الطفل من مضاعفات صحية خطرة

وتابع أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 84 ألفًا و227 مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

100 يوم صحة التغطية الصحية الشاملة التغطية الصحية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية المبادرات الرئاسية للصحة العامة خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء حملة 100 يوم صحة حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة رئيس مجلس الوزراء مستشفيات المؤسسة العلاجية

مواد متعلقة

نائب وزير الصحة: الولادة الطبيعية تحمي الطفل من مضاعفات صحية خطرة

بيان رسمي من الصحة بعد اتهامات لـ مستشفي الهرم بالتسبب في وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

ما هي حالات الطوارئ الواجب علاجها مجانا وكيف يتم التعامل معها؟

وزير الصحة: عقوبات رادعة لأي مستشفى يطلب أموالا في حالات الطوارئ

وزير الصحة: من حق كل مواطن العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون شروط

بسبب الخدمات والنظافة، نائب وزير الصحة يحيل إدارة مستشفى أم المصريين للتحقيق

الرعاية الصحية: إجراء 155 زراعة قوقعة بتكلفة عالية والمريض يدفع 482 جنيهًا فقط

وزير الصحة يوجه بتكثيف برامج التوعية بمخاطر الإيدز

الأكثر قراءة

خبير جيولوجي يكشف سر اختفاء قرية ترسين في السودان ودفن جميع سكانها تحت التراب (صور)

أخبار مصر: الصين ترعب العالم بالثالوث النووي، خبير يكشف سر دفن سكان قرية في السودان، قصة غدر الأهلي لـ سيد عبد الحفيظ

بصورة من المستشفى، زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية

بعد ضبط 372 طنًا، تحرك برلماني لكشف مافيا اللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة

السيسي يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى المولد النبوي بعد قليل

وسط حراسة أمنية مشددة، تشييع جثامين 8 عناصر إجرامية بالدقهلية (صور)

أول تحرك برلماني بعد واقعة رفض علاج عبير الأباصيري ووفاتها

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-9-2025

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-9-2025

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخطف في منام العزباء وعلاقته بوجود أشخاص يخططون لإيذائها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل الدعاء مستجاب يوم المولد النبوي؟ اعرف أقوال العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads