الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مخالفات بالجملة، الصحة تغلق مركز “الزهراء” لعلاج المبتسرين بسوهاج

إغلاق مركز “الزهراء”
إغلاق مركز “الزهراء” لعلاج المبتسرين والصفراء

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق مركز “الزهراء” لعلاج المبتسرين والصفراء بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، وذلك لتشغيله بدون ترخيص، في مخالفة صريحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004. 

جاء هذا القرار في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة للمعايير، حفاظًا على سلامة المواطنين.


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن فريقًا من إدارة العلاج الحر بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وشرطة التموين والتجارة الداخلية، نفذ حملة تفتيش على المركز.

تشغيل المركز بدون ترخيص  وإدارته من قِبل طبيب غير متخصص في طب الأطفال

 

 وكشفت الحملة عن تشغيل المركز بدون ترخيص، وإدارته من قِبل طبيب ممارس عام غير متخصص في طب الأطفال. 

 

كما تم رصد أدوية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة الأطفال.


ومن جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة اتخذت إجراءات فورية شملت نقل الأطفال الموجودين إلى حضانات مرخصة، وتشميع المركز، وتحرير محاضر بالمخالفات المضبوطة. 

وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية للتأكد من التزام جميع المنشآت الطبية بالاشتراطات القانونية والطبية.

نائب وزير الصحة يشيد بإنجازات معامل القليوبية ويوصي بمكافأة لفريق العمل

نائب وزير الصحة: الولادة الطبيعية تحمي الطفل من مضاعفات صحية خطرة


وأكدت الوزارة التزامها الراسخ بدورها الرقابي لضمان جودة الخدمات الطبية في القطاع الخاص، مع مواصلة جهودها لحماية صحة المواطنين من خلال تطبيق القوانين بكل حسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة العلاج الحر التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية الصحة والسكان الدواء المصرية المنشات الطبية الخاصة بمحافظة سوهاج توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء دكتور خالد عبدالغفار خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة صحة المواطن شرطة التموين والتجارة الداخلية محافظة سوهاج وزير الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

الرعاية الصحية: إنشاء مركز دولي متكامل لتشخيص وعلاج الأورام بالشراكة مع روسيا

اجتماع وزاري لتيسير الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وتشديد الرقابة عليها

«100 يوم صحة» تقدم 73 مليونًا و154 ألف خدمة مجانية خلال 49 يومًا

نائب وزير الصحة: الولادة الطبيعية تحمي الطفل من مضاعفات صحية خطرة

بيان رسمي من الصحة بعد اتهامات لـ مستشفي الهرم بالتسبب في وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

ما هي حالات الطوارئ الواجب علاجها مجانا وكيف يتم التعامل معها؟

وزير الصحة: عقوبات رادعة لأي مستشفى يطلب أموالا في حالات الطوارئ

وزير الصحة: من حق كل مواطن العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون شروط

الأكثر قراءة

عماد النحاس يحل عقدة ريبيرو للاعبي الأهلي بهذا القرار

الفريق يحتاج إمكاناته الكبيرة، فيريرا يرفض رحيل موهوب الزمالك

برسالة مؤثرة، علاء مبارك يكشف عدم تجاوزه أحزان وفاة ابنه رغم مرور 16 عامًا

دار الإفتاء توضح حكم رد السلام أثناء تلاوة القرآن

ضبط تشكيل عصابي بحوزته كبتاجون وترامادول بقيمة 240 مليون جنيه في الشرقية

أخبار مصر: الصين ترعب العالم بالثالوث النووي، خبير يكشف سر دفن سكان قرية في السودان، قصة غدر الأهلي لـ سيد عبد الحفيظ

السيسي: نشهد اليوم مئوية محمدية لا تتكرر إلا بعد مئة سنة

تعزيز التعاون الاقتصادي وتطورات حرب غزة تتصدران مباحثات السيسي وولي عهد البحرين

خدمات

المزيد

بعد الارتفاعات الكبيرة، آخر تطورات سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء بالصاغة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-9-2025

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم رد السلام أثناء تلاوة القرآن

تفسير حلم الخطف في منام العزباء وعلاقته بوجود أشخاص يخططون لإيذائها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads