هيئة الدواء تسحب فوار سيفتيل لعلاج نزلات البرد من الصيدليات

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورا في سبتمبر 2025، قررت فيه سحب وتشديد الرقابة على تشغيلات محددة من مستحضر (سيفتيل 1 جرام أقراص فوار) Cevitil 1gm Effervescent Tablet وذلك بسبب عدم مطابقة التشغيلات للمعايير المحددة بمعامل الهيئة.

وأكدت الهيئة أن القرار يشمل سحب المستحضر من الأسواق ووقف تداوله وتحريزه، مشددة على ضرورة التزام الصيدليات بتنفيذ التعليمات فورا.

كما أوضحت أن هذا القرار يخص التشغيلات الواردة فقط في المنشور، ولا ينطبق على جميع تداولات المستحضر بشكل عام.

ونصحت الهيئة المستهلكين في حال وجود شكوك بشأن المستحضر بضرورة الرجوع مباشرة إلى هيئة الدواء المصرية، سواء من خلال الاتصال بالخط الساخن 15301 أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

وشددت الهيئة على استمرارها في تكثيف حملات الرقابة الدوائية لضمان توافر أدوية آمنة وفعالة في الأسواق المصرية.

ويستخدم فوار سيفيتيل لعلاج لنزلات البرد والإنفلونزا، ويعمل على تقوية المناعة. يحتوي الدواء على المادة الفعالة فيتامين C، والذي يستخدم في حالات الأمراض الفيروسية والبكتيرية.

ويساهم في تعزيز التئام الجروح وتحسين إنتاج ميتاموجلوبين الدم ويستخدم للتخفيف من أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، كما يساعد في الوقاية من الأمراض المعدية الأخرى كما يساهم في الوقاية من تسوس الأسنان ونزيف اللثة.

