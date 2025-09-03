الرعاية الصحية: إنشاء مركز دولي متكامل لتشخيص وعلاج الأورام بالشراكة مع روسيا

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، السفير الروسي لدى مصر جورجي بوريسينكو، وبحث الجانبان آفاق التعاون في مشروعات الاستثمار الصحي ونقل الخبرات الروسية في مجالات الطب النووي والنظائر الطبية المشعة، بما يعزز مكانة مصر كوجهة رائدة في الخدمات الطبية المتقدمة.

باستخدام أحدث تقنيات التحول الرقمي والتطبيب عن بُعد

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل التعاون الثنائي والتي يأتي في مقدمتها تبادل الخبرات في الفحص الطبي الشامل باستخدام أحدث تقنيات التحول الرقمي والتطبيب عن بُعد، والعيادات المتنقلة، وأعلنا عن عيادات بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة، إلى جانب تدشين عيادات نيلية متنقلة لخدمة الوافدين من روسيا بما يدعم السياحة العلاجية في مصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أنه سيتم عقد اجتماع موسع مع كبرى شركات التأمين الطبي الروسية، بهدف توسيع نطاق التعاون وتقديم باقات علاجية للفحص الشامل والأسنان للوافدين من روسيا بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا جديدة لدعم السياحة العلاجية وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.

ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى أن أحد أبرز المشروعات المزمع تنفيذها بالشراكة مع روسيا هو إنشاء مركز دولي متكامل لتشخيص وعلاج الأورام باستخدام الطب النووي والعلاج الإشعاعي بإحدى محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ليُمثل المشروع استثمارًا واعدًا في الخدمات الصحية المتقدمة ونواة للتوسع المستقبلي في التعاون الصحي المصري الروسي.

وأكد السفير الروسي لدى مصر جورجي بوريسينكو أن روسيا تعمل على تعميق شراكتها مع مصر من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الإنمائية في مجالات استراتيجية، وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية، بما يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة الصحية المصرية.

أكثر من 1.5 مليون روسي يزورون مصر سنويًّا

وأوضح السفير الروسي أن أكثر من 1.5 مليون روسي يزورون مصر سنويًّا، وأن مصر شريك استراتيجي في إطار مجموعة «البريكس» بما يعكس عمق العلاقات السياسية والتنموية بين البلدين، موجّهًا دعوة رسمية إلى رئيس هيئة الرعاية الصحية لزيارة موسكو.

هذا، وشارك اللقاء من هيئة الرعاية الصحية، كل من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشئون التخطيط والخرائط الصحية، ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور محمد سامي حامد، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل وتنمية الموارد ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، الدكتورة ريهام الشناوي، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، الدكتور محمد أيوب، المشرف على شراكات الأعمال بمكتب المدير التنفيذي للهيئة.

وحضر اللقاء من الجانب الروسي، أنطون لوتسيك السكرتير الأول بسفارة روسيا بالقاهرة.

