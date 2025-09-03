الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اجتماع وزاري لتيسير الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وتشديد الرقابة عليها

وزير الصحة يجتمع
وزير الصحة يجتمع مع وزير المالية

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع  أحمد كجوك، وزير المالية، و حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة آليات تيسير الإفراج عن سيارات الأشخاص ذوي الهمم، بما يتماشى مع القوانين والضوابط المنظمة.

دعم بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الشركات

يأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الخدمات المقدمة لذوي الهمم، بهدف تخفيف الأعباء عنهم وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع الحفاظ على مقدرات الدولة ومنع أي محاولات للتلاعب.

واتفق الوزراء على تعزيز الرقابة وتطبيق إجراءات حوكمة صارمة على منظومة استيراد السيارات، لضمان الشفافية والعدالة.

كما ناقش الاجتماع دعم بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الشركات التي تكبدت تكاليف استيراد السيارات وفق اللوائح السارية.

‎وتناول النقاش تسهيل إجراءات الإفراج عن السيارات، وبحث سياسات تتيح الإفراج عن سيارات ذات سعات لترية متواجدة بالمناطق الجمركية، مع مراعاة القوانين المنظمة. 

نائب وزير الصحة يشيد بإنجازات معامل القليوبية ويوصي بمكافأة لفريق العمل

نائب وزير الصحة: الولادة الطبيعية تحمي الطفل من مضاعفات صحية خطرة

‎حضر الاجتماع كل من: الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير، والدكتور محمد العقاد، مدير المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للشئون المالية،  أحمد أموي روبين، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات بوزارة المالية، والسيد جمال عزت، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، والسيد جمال البدري، مدير عام مكتب التجارة الخارجية ببورسعيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد كجوك وزير المالية أحمد كجوك استيراد السيارات الاستثمار والتجارة الخارجية الأشخاص ذوي الإعاقة التجارة الخارجية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء المجالس الطبية المتخصصة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

مواد متعلقة

«100 يوم صحة» تقدم 73 مليونًا و154 ألف خدمة مجانية خلال 49 يومًا

نائب وزير الصحة: الولادة الطبيعية تحمي الطفل من مضاعفات صحية خطرة

بيان رسمي من الصحة بعد اتهامات لـ مستشفي الهرم بالتسبب في وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

ما هي حالات الطوارئ الواجب علاجها مجانا وكيف يتم التعامل معها؟

وزير الصحة: عقوبات رادعة لأي مستشفى يطلب أموالا في حالات الطوارئ

وزير الصحة: من حق كل مواطن العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون شروط

بسبب الخدمات والنظافة، نائب وزير الصحة يحيل إدارة مستشفى أم المصريين للتحقيق

الرعاية الصحية: إجراء 155 زراعة قوقعة بتكلفة عالية والمريض يدفع 482 جنيهًا فقط

الأكثر قراءة

خبير جيولوجي يكشف سر اختفاء قرية ترسين في السودان ودفن جميع سكانها تحت التراب (صور)

أخبار مصر: الصين ترعب العالم بالثالوث النووي، خبير يكشف سر دفن سكان قرية في السودان، قصة غدر الأهلي لـ سيد عبد الحفيظ

بصورة من المستشفى، زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية

بعد ضبط 372 طنًا، تحرك برلماني لكشف مافيا اللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة

السيسي يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى المولد النبوي بعد قليل

وسط حراسة أمنية مشددة، تشييع جثامين 8 عناصر إجرامية بالدقهلية (صور)

تعزيز التعاون الاقتصادي وتطورات حرب غزة تتصدران مباحثات السيسي وولي عهد البحرين

أول تحرك برلماني بعد واقعة رفض علاج عبير الأباصيري ووفاتها

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-9-2025

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخطف في منام العزباء وعلاقته بوجود أشخاص يخططون لإيذائها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل الدعاء مستجاب يوم المولد النبوي؟ اعرف أقوال العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads