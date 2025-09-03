الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة تغلق 12 مركزًا لعلاج الإدمان في كرداسة (تفاصيل)

مراكز الإدمان المخالفة
مراكز الإدمان المخالفة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق 12 مركزًا خاصًا لعلاج الإدمان والطب النفسي بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، بعد رصد مخالفات خطيرة تهدد سلامة المرضى خلال حملات تفتيشية مكثفة.

وجود أدوية مجهولة المصدر ومواد مخدرة غير مصرح بها

‎وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة مشتركة، تضم ممثلين عن إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، والمجلس القومي للصحة النفسية، والإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، أجرت تفتيشا لهذه المراكز التي تروج لخدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكشفت الحملات عن تشغيل هذه المنشآت دون تراخيص، وإدارتها من قبل أشخاص غير مؤهلين، مع وجود أدوية مجهولة المصدر ومواد مخدرة غير مصرح بها.

‎من جانبه، أكد الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن المخالفات شملت غياب التراخيص، تشغيل عمالة غير مؤهلة، وعدم الالتزام باشتراطات السلامة والجودة، كما تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية وأخرى غير مرخصة، مما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المرضى.

 وأشار إلى أنه تم إغلاق المراكز وتشميعها، مع إحالة المخالفات إلى جهات التحقيق المختصة.

‎وأكد النحاس التزام الوزارة بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، لضمان استيفائها للاشتراطات الصحية والقانونية، وحرصها على تقديم خدمات آمنة تحافظ على سلامة المرضى.

مخالفات بالجملة، الصحة تغلق مركز “الزهراء” لعلاج المبتسرين بسوهاج

نائب وزير الصحة يشيد بإنجازات معامل القليوبية ويوصي بمكافأة لفريق العمل

 ودعا النحاس المواطنين إلى التحقق من تراخيص المنشآت عبر التواصل مع المجلس القومي للصحة النفسية من خلال الخط الساخن (01207474740)، أو عبر رسائل “واتس آب”، أو صفحات المجلس الرسمية على “فيسبوك” و”إنستغرام” لتقديم الشكاوى والاستفسارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة مكافحة المخدرات اشتراطات السلامة ادوية مجهولة المصدر الادارة المركزية الدكتور حسام عبدالغفار المجلس القومى للصحة النفسية علاج الإدما محافظة الجيزة وزارة الصحة

مواد متعلقة

هيئة الدواء تسحب فوار سيفتيل لعلاج نزلات البرد من الصيدليات

مخالفات بالجملة، الصحة تغلق مركز “الزهراء” لعلاج المبتسرين بسوهاج

الرعاية الصحية: إنشاء مركز دولي متكامل لتشخيص وعلاج الأورام بالشراكة مع روسيا

اجتماع وزاري لتيسير الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وتشديد الرقابة عليها

«100 يوم صحة» تقدم 73 مليونًا و154 ألف خدمة مجانية خلال 49 يومًا

نائب وزير الصحة: الولادة الطبيعية تحمي الطفل من مضاعفات صحية خطرة

بيان رسمي من الصحة بعد اتهامات لـ مستشفي الهرم بالتسبب في وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

ما هي حالات الطوارئ الواجب علاجها مجانا وكيف يتم التعامل معها؟

الأكثر قراءة

رسالة غامضة، الحضري يدخل على خط الحرب الكلامية بين شوبير والصقر (فيديو)

استجابة لـ فيتو، الداخلية تضبط المتهمين بمحاولة اختطاف رجل وأسرته بزهراء المعادي

عماد النحاس يحل عقدة ريبيرو للاعبي الأهلي بهذا القرار

مأساة طفلة اسمها "ريتاج"، الأم أجبرتها على التسول والعشيق قتلها

دار الإفتاء توضح حكم رد السلام أثناء تلاوة القرآن

السيسي يمنح نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى لأسرة الشهيد خالد شوقي (صورة)

بعد سرقة نمر أنوسة كوتة، هل تتورط مدربة الأسود الشهيرة في أزمة قانونية جديدة؟

قرار مفاجئ للأهلي حول استمرار النحاس مديرا فنيا للفريق

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

استقرار نسبي في أسعار الأرز اليوم الأربعاء بالسوق المصري

محمد أنور: صناعة المكملات الغذائية تسجل صادرات بـ350 مليون دولار في 2024

المزيد

انفوجراف

بعد نهاية الميركاتو الصيفي.. أغلى 5 صفقات في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم دخول البنك في منام العزباء والمتزوجة

ولد الهدى (الحلقة الحادية عشرة)، فصاحة سيدنا رسول الله "أوتيت جوامع الكلم"

دار الإفتاء توضح حكم رد السلام أثناء تلاوة القرآن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads