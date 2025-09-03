طبيبة مسيحية توزع حلوى المولد على المرضى في بني سويف

قامت الدكتورة إيمان جرجس، مدير عيادة التأمين الصحي والصحة المدرسية بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، بتوزيع حلوى المولد النبوي الشريف على زملائها الأطباء والعاملين بالعيادة، وكذلك المواطنين والأطفال والطلاب المترددين على العيادات، في لفتة إنسانية تعكس روح المحبة والمشاركة.

واستقبلت طبيبة التأمين الصحي ببني سويف، المترددين على العيادات بالترحاب، وقدمت لهم الحلوى فور دخولهم، في أجواء مبهجة لاقت استحسانًا كبيرًا من العاملين والمرضى والزوار، وعبّر الجميع عن سعادتهم بالمبادرة التي أضفت أجواء احتفالية داخل العيادة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكدت مدير عيادة الفشن ببني سويف، أنها تحرص على مشاركة زملائها ورواد العيادات المناسبات الدينية والاجتماعية المختلفة، مشيرة إلى أن هذه اللفتات البسيطة تترك أثرًا طيبًا في نفوس الجميع وتعزز من روح الألفة بين فريق العمل والمترددين على العيادات.

نشر البهجة والاحتفال بالمناسبات الدينية

وأضافت مدير عيادة الفشن ببني سويف، أنها خلال شهر رمضان تقوم بتوزيع الفوانيس وتعليق زينة رمضان داخل العيادة، في إطار حرصها على نشر البهجة والاحتفال بالمناسبات الدينية، معتبرة أن هذه المبادرات جزء من مسؤوليتها الاجتماعية، فضلًا عن دورها في تعزيز الروح المعنوية للعاملين والمترددين على المكان.

لاقت هذه المبادرة تفاعلًا إيجابيًا من قبل الحاضرين، حيث عبّر العديد منهم عن تقديرهم لمثل هذه اللفتات التي تُشعرهم بأجواء الأسرة الواحدة داخل المرفق الطبي، مؤكدين أن الاهتمام بالجوانب الإنسانية والاجتماعية إلى جانب الخدمات الصحية يُسهم في خلق بيئة أكثر دفئًا وتواصلًا بين العاملين والجمهور.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تحرص إدارة العيادات على تنفيذها في المناسبات المختلفة، بما يعكس حرصها على ترسيخ قيم التعاون والمشاركة المجتمعية، وإبراز الوجه الإنساني للعمل في القطاع الصحي، خاصة في الأعياد والمناسبات الدينية التي تحمل معاني البهجة والتكافل.

