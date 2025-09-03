الأربعاء 03 سبتمبر 2025
حوادث

ضبط 106 آلاف مخالفة مرورية و147 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

واصلت  وزارة الداخلية حملاتها المرورية على مختلف الطرق والمحاور بمختلف المحافظات، في إطار استراتيجيتها لتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفات والحد من الحوادث، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 105761 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

ضبط 7 عناصر جنائية غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات بقنا

ضبط شخص نصب على راغبي تأشيرات الدخول عبر مواقع التواصل

نتائج الحملات خلال يوم واحد

كما أسفرت الحملة عن ضبط 105761 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 2216 سائقًا تبين إيجابية 132 حالة تعاطي مواد مخدرة.

كما واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 1080 مخالفة مرورية متنوعة منها (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة)، وفحص 167 سائقًا تبين إيجابية 15 حالة تعاطي مخدرات، وضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 26 حكمًا، بالإضافة إلى التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور. 

استمرار الحملات المرورية

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها على جميع المحاور لتحقيق الانضباط المروري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. 

