القبض على طفل يقود سيارة ربع نقل برعونة في شوارع المعادي

حوادث

كشفت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام طفل بقيادة سيارة ربع نقل بطريقة متهورة بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، معرضًا حياته والآخرين للخطر.

وبالفحص تمكنت القوات من تحديد وضبط السيارة، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها (طالب – 14 عامًا) ومالكها (عامل – مقيم بالقاهرة).

وبمواجهة مالك السيارة أقر بعلمه بقيادة نجله للمركبة بزعم تغيير أحد الإطارات، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

