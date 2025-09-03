الأربعاء 03 سبتمبر 2025
حوادث

ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 10 ملايين جنيه و9 أطنان دقيق مهرب

دقيق
دقيق

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.

الاتجار في النقد الأجنبي

وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 10  ملايين جنيه.

وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

ضبط شخصين أوهما المتابعين باستخراج الجن وممارسة السحر عبر فيديوهات بالدقهلية

ضبط سائق توك توك تحرش بطفلة في الغربية

ضبط  دقيق مهرب خلال حملات لضبط الأسواق

كما واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها المكبرة للتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة، وكذا البيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأسفرت الحملات التى قادها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط ما يقرب من  9 أطنان دقيق أبيض وبلدى مدعم بمخالفات داخل المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضايا المضبوطة.

