ضبط شخصين أوهما المتابعين باستخراج الجن وممارسة السحر عبر فيديوهات بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها على إحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها شخصان أثناء ترددهما على مبانٍ مهجورة وإيهام المتابعين بقدرتهما على استخراج الجن وممارسة أعمال السحر والشعوذة.

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط القائمين على تلك المقاطع (شخصان – لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة الدقهلية)، وعُثر بحوزتهما على 3 هواتف محمولة تحتوي على دلائل تثبت نشاطهما الإجرامي، والأدوات المستخدمة في أعمال الدجل، بالإضافة إلى محافظ إلكترونية تحوي مبالغ مالية.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة ونشر الفيديوهات عبر صفحتهما بمواقع التواصل الاجتماعي بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

