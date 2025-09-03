ضبط سائق موتوسيكل وصديقه اصطدما بسيدة وطفلتها في بني سويف

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل، تضمن قيام سائق دراجة نارية وبصحبته آخر بأداء حركات استعراضية، مما أسفر عن اصطدامهما بسيدة ونجلتها في محافظة بني سويف.

بالفحص تبين أنه ورد بلاغ لمركز شرطة بني سويف من ربة منزل مصابة بجروح وكدمات متفرقة، مقيمة بدائرة المركز، تتضرر من شخصين يستقلان دراجة نارية بعد قيامهما بأداء حركات استعراضية والاصطدام بها وبنجلتها الطفلة البالغة من العمر 9 أشهر، ما أدى إلى إصابتها.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية" الظاهرة بالفيديو، وضبط قائدها ومستقلها، وكلاهما مقيمان بدائرة المركز، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو.

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

