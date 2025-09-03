ضبط 5320 كتابا دراسيا خارجيا داخل مكتبة غير مرخصة بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث تم ضبط 5320 كتابًا دراسيًا خارجيًا بدون تفويض داخل مكتبة غير مرخصة بالجيزة.

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام مالك مكتبة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة بطرح وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية، دون تفويض من الجهات المختصة، وفي مخالفة لقانون حقوق الملكية الفكرية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الشرطة من مداهمة المكتبة وضبط المدير المسؤول وبحوزته 5320 نسخة من الكتب الدراسية الخارجية غير المصرح بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

