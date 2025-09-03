الأربعاء 03 سبتمبر 2025
حوادث

ضبط سائق توك توك تحرش بطفلة في الغربية

المتهم
المتهم

تمكنت  أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط قائد مركبة "توك توك" بالغربية، عقب استدراجه لطفلة عمرها 10 سنوات داخل المركبة بزعم مساعدته في تنظيفها، ثم قام بالتحرش بها.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر خلاله الواقعة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الطفلة واستدعائها رفقة والدها، الذي أكد تعرض نجلته للاستدراج والتحرش من قائد التوك توك أثناء سيرها بدائرة مركز طنطا.

الداخلية تكشف حقيقة بلطجة شخصين وفرض إتاوات على بائعين جائلين بالجيزة

ضبط 7 عناصر جنائية غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات بقنا

بتكثيف الجهود تم ضبط مركبة التوك توك "بدون لوحات معدنية" وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

