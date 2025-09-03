ضبط سائق توك توك تحرش بطفلة في الغربية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط قائد مركبة "توك توك" بالغربية، عقب استدراجه لطفلة عمرها 10 سنوات داخل المركبة بزعم مساعدته في تنظيفها، ثم قام بالتحرش بها.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر خلاله الواقعة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الطفلة واستدعائها رفقة والدها، الذي أكد تعرض نجلته للاستدراج والتحرش من قائد التوك توك أثناء سيرها بدائرة مركز طنطا.

بتكثيف الجهود تم ضبط مركبة التوك توك "بدون لوحات معدنية" وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

