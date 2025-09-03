الداخلية تكشف حقيقة بلطجة شخصين وفرض إتاوات على بائعين جائلين بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الزعم بقيام شخصين بممارسة أعمال البلطجة وفرض الإتاوات على البائعين الجائلين والتعدي على أحدهم باستخدام سلاح أبيض وإصابته بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من أحد الباعة "مصاب بجروح متفرقة" بتضرره من شخصين يعملان مناديان للسيارات، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة إمبابة، لقيامهما بالتعدي عليه بسلاح أبيض إثر رفضه دفع إتاوة مالية لهما.

وتم ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الجريمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

