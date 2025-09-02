ما هي حالات الطوارئ الواجب علاجها مجانا وكيف يتم التعامل معها؟

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالة الطبية الطارئة هي أي حالة حادة تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الإنسان أو أحد أعضائه أو وظائفه الحيوية، وتستلزم تدخلًا طبيًا فوريًا لتجنب الوفاة أو حدوث إعاقة دائمة.

ما هي الحالات الطارئة؟

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الحالات الطارئة تشمل:

1. التهديد للحياة: مثل توقف القلب أو التنفس، النزيف الحاد غير المسيطر عليه، أو هبوط الضغط المفاجئ.



2. التهديد لعضو أو وظيفة حيوية: مثل الجلطات الدماغية والقلبية، إصابات الحبل الشوكي، أو فقدان البصر المفاجئ.



3. الحدة المفاجئة: أعراض تظهر بسرعة مثل آلام الصدر الحادة، ضيق التنفس الشديد أو التشنجات.



4. الحاجة إلى التدخل الفوري: حيث لا يمكن تأجيل العلاج دون أن يتعرض المريض لخطر بالغ.

كشف عن أمثلة شائعة على الحالات الطارئة منها:

حوادث الطرق والإصابات البليغة.

حالات الاختناق أو ضيق التنفس الحاد (مثل نوبة ربو شديدة).

التسمم الحاد.

النزيف الغزير.

الحروق الكبيرة.

فقدان الوعي أو الدخول في غيبوبة.



واجب المستشفيات تجاه الحالات الطارئة

شدد المتحدث باسم الصحة على أن جميع المستشفيات، سواء حكومية أو خاصة، ملتزمة قانونًا باستقبال وتقييم أي حالة طارئة دون تمييز على أساس الجنسية أو القدرة المادية أو الدين أو العرق.

واجب القبول والتقييم الأولي للحالة

أكد أنه يجب إجراء فحص سريع للحالة من قبل طبيب أو ممرض مختص لتحديد درجة خطورتها والتصرف على الفور ويحظر رفض تقديم المساعدة أو ربطها بالدفع المسبق في حالات الطوارئ.

