الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة: عقوبات رادعة لأي مستشفى يطلب أموالا في حالات الطوارئ

د.خالد عبدالغفار
د.خالد عبدالغفار وزير الصحة
ads

ناشد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة من يتعرض من المواطنين لمطالبته بدفع أموال في حالات الطوارئ بالمستشفيات، بالاتصال فورًا بالخط الساخن للوزارة (105) لتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة، وسيتم التعامل بكل جدية وسرعة مع الشكوى.

وأكد وزير الصحة أنه في حال ثبوت المخالفة، ستتخذ وزارة الصحة والسكان إجراءات قاسية وحازمة فورية.

حق كل مواطن في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ

 

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار حق كل مواطن في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شرط أو عائق مالي، مشددا على أن غلق المستشفى الخاص والإحالة للتحقيق للمستشفى الحكومي، عقوبة فورية لأي مستشفى خاص يطلب من المريض مقابل مادي للعلاج الطارئ.

وأضاف عبدالغفار، أن وزارة الصحة ملتزمة بكل بحسم بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يكفل لكل مواطن الحق في تلقي العلاج الطارئ -مجانًا- خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات، حكومية كانت أو خاصة دون أي مقابل مالي، وعلى نفقة الدولة.

وشدد على أن طلب دفع رسوم من أي مستشفى كشرط لتلقي العلاج الطارئ، يعد انتهاكا صارخا لحق المواطن القانوني.

وأوضح أن الإجراءات المشار إليها تشمل الغلق الفوري دون إنذار مسبق للمستشفيات الخاصة، وإحالة المتسبب للتحقيق الفوري في المستشفيات الحكومية مع اتخاذ كافة الإجراءات العقابية اللازمة.

وزير الصحة: من حق كل مواطن العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون شروط

بسبب الخدمات والنظافة، نائب وزير الصحة يحيل إدارة مستشفى أم المصريين للتحقيق

واختتم عبدالغفار، قائلا: «حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس، ووزارة الصحة تقف بكل قوة لحماية هذا الحق، وثق أننا معك لضمان عدالة صحية لكل مواطن».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المستشفيات الحكومية قرار رئيس مجلس الوزراء غلق المستشفي علي نفقة الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة

مواد متعلقة

وزير الصحة: من حق كل مواطن العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون شروط

بسبب الخدمات والنظافة، نائب وزير الصحة يحيل إدارة مستشفى أم المصريين للتحقيق

الرعاية الصحية: إجراء 155 زراعة قوقعة بتكلفة عالية والمريض يدفع 482 جنيهًا فقط

وزير الصحة يوجه بتكثيف برامج التوعية بمخاطر الإيدز

وزير الصحة: توطين صناعة السياحة العلاجية برؤى مبتكرة

بعد اتهام مستشفى الهرم بالتقصير في علاج الإعلامية عبير الأباصيري.. وزير الصحة: لا تهاون في صحة المواطن واجتماع عاجل لرفع كفاءة المستشفى.. واستياء من الزحام وقلة النظافة

في زيارة مفاجئة لمستشفى الهرم، وزير الصحة يوجه بزيادة عدد الأطباء وإنهاء عقود شركتي النظافة والأمن

اتهامات لمستشفى الهرم بالتقصير في علاج الراحلة عبير الأباصيري والصحة تطلب تقريرا بحالتها

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

قرار صادم من المسلماني يثير غضب قيادات ماسبيرو

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

خبير يكشف تفاصيل جديدة فى كلمة وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

كارثة إنسانية غير مسبوقة في السودان، اختفاء قرية كاملة ودفن سكانها تحت التراب يثير الرعب

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة القرآن الكريم بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

وُلِد الهُدى (الحلقة العاشرة)، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads