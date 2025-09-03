الأربعاء 03 سبتمبر 2025
نائب وزير الصحة يشيد بإنجازات معامل القليوبية ويوصي بمكافأة لفريق العمل

د.أسامة الشلقاني
د.أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، فيتو

أشاد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بالإنجازات التي حققتها إدارة المعامل بمديرية الصحة بـالقليوبية، بعد تحقيق قفزة نوعية في مؤشرات الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمستشفيات.

وخلال الزيارة الميدانية، أوصى نائب الوزير بصرف مكافأة مالية للفريق تقديرًا لجهودهم المتميزة، مشيرًا إلى التحسن الملحوظ في توافر المستلزمات والكيماويات الطبية، وتطبيق معايير الجودة الخارجية (EQAS) في الكيمياء وأمراض الدم والمناعة وغازات الدم.

كما حقق معمل مستشفى حميات بنها نجاحًا بارزًا في برنامج مكافحة مقاومة المضادات الحيوية بنسبة توافق 100% مع نتائج المعامل المركزية بالوزارة، إلى جانب تدعيم الخدمة بأجهزة معملية جديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور راضي حماد، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اللذين ثمَّنا جهود الدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة ندى عابد مدير إدارة المعامل، وفريق العمل لما حققوه من تطوير ملحوظ في المنظومة.

مديرية الصحة بالقليوبية محافظ القليوبية مستشفي حميات بنها وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

