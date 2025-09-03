نائب وزير الصحة يشيد بإنجازات معامل القليوبية ويوصي بمكافأة لفريق العمل

أشاد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بالإنجازات التي حققتها إدارة المعامل بمديرية الصحة بـالقليوبية، بعد تحقيق قفزة نوعية في مؤشرات الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمستشفيات.

نائب وزير الصحة يشيد بإنجازات معامل القليوبية ويوصي بمكافأة الفريق

وخلال الزيارة الميدانية، أوصى نائب الوزير بصرف مكافأة مالية للفريق تقديرًا لجهودهم المتميزة، مشيرًا إلى التحسن الملحوظ في توافر المستلزمات والكيماويات الطبية، وتطبيق معايير الجودة الخارجية (EQAS) في الكيمياء وأمراض الدم والمناعة وغازات الدم.

كما حقق معمل مستشفى حميات بنها نجاحًا بارزًا في برنامج مكافحة مقاومة المضادات الحيوية بنسبة توافق 100% مع نتائج المعامل المركزية بالوزارة، إلى جانب تدعيم الخدمة بأجهزة معملية جديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور راضي حماد، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اللذين ثمَّنا جهود الدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة ندى عابد مدير إدارة المعامل، وفريق العمل لما حققوه من تطوير ملحوظ في المنظومة.

