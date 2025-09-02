الهلال السعودي يستقطب “الشباب" قبل غلق الميركاتو الصيفي

الدوري السعودي، أكدت تقارير صحفية بأن نادي الهلال السعودي يسعى لتدعيم فريق كرة القدم بالتعاقد مع حارس مرمى أجنبي صغير السن من أجل دعم صفوف الفريق.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أنه هناك مفاضلة بين العديد من الأسماء، إلا أن الخيار الأقرب هو التعاقد مع حارس متواجد في الدوري الفرنسي بجانب المغربي ياسين بونو.

وفي سياق متصل وضعت إدارة الهلال على رادارها مهاجمًا شابًا من مواليد تحت 21 عامًا، في إطار سعي النادي لتعزيز قائمة الفريق الرديف.

وكان الهلال أعلن، أمس الإثنين، ضم الدولي التركي يوسف أكتشيشيك (19 عامًا)، مدافع فريق فناربخشه التركي، في صفقة تهدف إلى دعم خط الدفاع بلاعب واعد يُعدّ من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة التركية.

وبعنوان “درع جديد في كتيبة الهلال” جاء الإعلان عن التعاقد مع المدافع التركي عبر حساب الهلال في منصة “إكس” الذي كلفت الخزينة الزرقاء صفقة شراء عقده من ناديه التركي 22 مليون يورو كلاعب أجنبي مواليد 2004 وما فوق، حيث إن يوسف ولد يوم 25 يناير من عام 2006. الأمر الذي يتيح للهلال الاستفادة منه كلاعب مواليد خلال المواسم الثلاثة المقبلة.

ويعد يوسف أكتشيشيك من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم التركية، وعلى الرغم من صغر سنه. فإنه كان موجودًا في قائمة المنتخب التركي خلال التوقف الماضي.

وشارك مرتين بقميص المنتخب كما لعب المدافع الشاب خلال الموسم الماضي مع فنربخشة التركي 17 مباراة تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

