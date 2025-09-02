الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الهلال السعودي يستقطب “الشباب" قبل غلق الميركاتو الصيفي

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

الدوري السعودي، أكدت  تقارير صحفية بأن نادي الهلال  السعودي يسعى لتدعيم فريق كرة القدم بالتعاقد مع حارس مرمى أجنبي صغير السن من أجل دعم صفوف الفريق.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أنه هناك مفاضلة بين العديد من الأسماء، إلا أن الخيار الأقرب هو التعاقد مع حارس متواجد في الدوري الفرنسي بجانب المغربي ياسين بونو.

وفي سياق متصل وضعت إدارة الهلال على رادارها مهاجمًا شابًا من مواليد تحت 21 عامًا، في إطار سعي النادي لتعزيز قائمة الفريق الرديف.

وكان الهلال أعلن، أمس الإثنين، ضم الدولي التركي يوسف أكتشيشيك (19 عامًا)، مدافع فريق فناربخشه التركي، في صفقة تهدف إلى دعم خط الدفاع بلاعب واعد يُعدّ من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة التركية.

وبعنوان “درع جديد في كتيبة الهلال” جاء الإعلان عن التعاقد مع المدافع التركي عبر حساب الهلال في منصة “إكس” الذي كلفت الخزينة الزرقاء صفقة شراء عقده من ناديه التركي 22 مليون يورو كلاعب أجنبي مواليد 2004 وما فوق، حيث إن يوسف ولد يوم 25 يناير من عام 2006. الأمر الذي يتيح للهلال الاستفادة منه كلاعب مواليد خلال المواسم الثلاثة المقبلة.

ويعد يوسف أكتشيشيك من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم التركية، وعلى الرغم من صغر سنه. فإنه كان موجودًا في قائمة المنتخب التركي خلال التوقف الماضي.

وشارك مرتين بقميص المنتخب كما لعب المدافع الشاب خلال الموسم الماضي مع فنربخشة التركي 17 مباراة تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي الدوري الفرنسي المغربي ياسين بونو المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو جوزيه مورينيو فريق فناربخشه فنربخشة التركي فناربخشة التركي نادي الهلال السعودي ياسين بونو

مواد متعلقة

أول تعليق من إيزاك بعد انضمامه رسميا لليفربول (فيديو)

موعد غلق باب الميركاتو الصيفي للدوري السعودي

امتلأت شوارع إسبانيا، استقبال حافل لأنتوني ماثيوس بريال بيتيس (فيديو)

إحصائيات مواجهات منتخبي مصر وإثيوبيا قبل لقاء تصفيات المونديال

شاهد، استعدادات منتخب ألمانيا لمباراتي سلوفاكيا وأيرلندا الشمالية بتصفيات المونديال

مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع دوناروما

رغم العرض الخيالي، فيرنانديز يصدم الهلال السعودي

أكثر حارس صنع أهدافا بالبريميرليج، مسيرة ذهبية لـ إيدرسون مع السيتي (فيديو)

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

قرار صادم من المسلماني يثير غضب قيادات ماسبيرو

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

خبير يكشف تفاصيل جديدة فى كلمة وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

كارثة إنسانية غير مسبوقة في السودان، اختفاء قرية كاملة ودفن سكانها تحت التراب يثير الرعب

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة القرآن الكريم بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

وُلِد الهُدى (الحلقة العاشرة)، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads