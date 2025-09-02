الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد غلق باب الميركاتو الصيفي للدوري السعودي

جواو فيليكس،فيتو
جواو فيليكس،فيتو

الدوري السعودي، شهد الميركاتو الصيفي للدوري السعودي للموسم الحالي 2025-2026 التعاقد مع العديد من الصفقات الكبرى.

أبرز الأسماء بالدوري السعودي 

وضم النصر أسماء بارزة مثل: كينجسلي كومان وجواو فيليكس وإنييجو مارتينيز، وعزز الهلال صفوفه بداورين نونيز وثيو هيرنانديز وعلي لاجامي وغيرهم.

وبعد رحيل بيير إيمريك أوباميانج، عزز القادسية صفوفه بماتيو ريتيجي قادمًا من أتالانتا، والتحق بصفوفه البرازيلي الشاب كارفاليو الذي تعاقد معه في يناير الماضي من صفوف إنترناسيونال، لكنّ انتقاله إلى دوري روشن تأجل حتى يبلغ اللاعب الواعد عامه الـ18.

وكان التعاقد مع الفرنسي إنزو ميلوت الصفقة الأبرز للأهلي بطل آسيا.

موعد إغلاق الميركاتو الصيفي للدوري السعودي 

ومن المقرر أن يتم غلق  الميركاتو الصيفي  يوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2025.

ولا يزال الميركاتو السعودي قائمًا ما يمنح أندية دوري روشن الفرصة لتعزيز صفوفها بالعديد من اللاعبين البارزين خلال الفترة المقبلة.

