الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمباراة إثيوبيا

محمد صلاح
محمد صلاح

انضم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول لمعسكر منتخب مصر، استعدادا لمباراة إثيوبيا المقرر لها العاشرة مساء ٥ سبتمبر من الشهر الجاري، باستاد القاهرة في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

ونشر صلاح صورة له عبر حسابه بموقع إنستجرام أثناء وجوده  في صالة الألعاب الرياضية داخل معسكر الفراعنة.

الصورة

وأكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن المنتخب يخوض تدريبه في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بـ استاد السلام، 

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مباراته الثانية يوم ٩ سبتمبر أمام منتخب بوركينا فاسو على استاد ٤ أغسطس ببوركينا فاسو.

منتخب مصر يتصدر مجموعته

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولي في تصفيات كأس العالم 2025 والتي تضم مصر وبوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو.
 

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالي:

1- منتخب مصر - 16 نقطة (6 مباريات).
2- بوركينا فاسو - 11 نقطة ( 6 مباريات).
3- سيراليون - 8 نقاط (6 مباريات).
4- إثيوبيا - 6 نقاط ( 6 مباريات).
5- غينيا بيساو - 6 نقاط ( 6 مباريات).
6- جيبوتي - نقطة واحدة ( 6 مباريات).

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ النجم المصري محمد صلاح النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول منتخب بوركينا فاسو معسكر منتخب مصر مصر وبوركينا فاسو مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم

مواد متعلقة

دقيقة واحدة كادت أن تحرم فريق جريمسبي من إنجاز تاريخي له بـ كأس الرابطة الإنجليزية

قذيفة سوبوسلاي في الصدارة، الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف بالجولة الثالثة (فيديو)

تغريم الأهلي وإيقاف لاعب الزمالك الأبرز، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ5 بالدوري

استدعاء مهاجم ليفربول لأول مرة لمنتخب فرنسا

الأكثر قراءة

الكهرباء تعتمد الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك، تعرف علي موعد التطبيق النهائي

بيان رسمي من الصحة بعد اتهامات لـ مستشفي الهرم بالتسبب في وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

مشهد صادم، لص يحطم زجاج سيارة ويسرق منها مبلغا كبيرا ونشطاء يحذرون منه (فيديو)

أسعار هواتف المحمول بسعر 8 آلاف جنيه فأقل في السوق المصرية

نهضة بركان يكشف عن موقفه من بيع هداف أمم أفريقيا للمحليين للأهلي

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

قرار صادم من المسلماني يثير غضب قيادات ماسبيرو

ما حكم الشرع في مقاول يأخذ نسبة من أجر العمال ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في مقاول يأخذ نسبة من أجر العمال ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ الإفتاء تحسم الجدل

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads