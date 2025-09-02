بعد تتويجه أفضل لاعب في إنجلترا، ممر شرفي من منتخب مصر لمحمد صلاح (فيديو)

حرص منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن على إقامة ممر شرفي لمحمد صلاح قائد الفريق بعد تتويجه مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم ٢٠٢٤- ٢٠٢٥.

ورفع محمد صلاح رصيده من الجوائز الفردية مع نادي ليفربول الذي انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادمًا من روما الإيطالي إلى 104 جوائز فردية.

منتخب مصر يتدرب باستاد السلام

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن المنتخب يخوض تدريبه في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بـ استاد السلام، في إطار الاستعداد لمباراة إثيوبيا المقرر لها العاشرة مساء 5 سبتمبر من الشهر الجاري، باستاد القاهرة في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مباراته الثانية يوم ٩ سبتمبر أمام منتخب بوركينا فاسو على استاد ٤ أغسطس ببوركينا فاسو.

منتخب مصر يتصدر مجموعته

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2025 والتي تضم مصر وبوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو.

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالي:

1- منتخب مصر - 16 نقطة (6 مباريات).

2- بوركينا فاسو - 11 نقطة ( 6 مباريات).

3- سيراليون - 8 نقاط (6 مباريات).

4- إثيوبيا - 6 نقاط ( 6 مباريات).

5- غينيا بيساو - 6 نقاط ( 6 مباريات).

6- جيبوتي - نقطة واحدة ( 6 مباريات).

