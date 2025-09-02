الرعاية الصحية: إجراء 155 زراعة قوقعة بتكلفة عالية والمريض يدفع 482 جنيهًا فقط

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إجراء 155 عملية زراعة قوقعة للأطفال داخل المجمعات الطبية والمستشفيات التابعة لها بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، باستخدام أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية المتقدمة، وبأعلى معايير الجودة العالمية.

توجيهات القيادة السياسية بتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين

وأكد الدكتور السبكي أن هذا الإنجاز يترجم توجيهات القيادة السياسية بتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، مشيرًا إلى أن إجراء مثل هذه العمليات الدقيقة داخل المحافظات يساهم في توطين الخدمة العلاجية، ويجنب المواطنين مشقة السفر إلى الداخل أو الخارج.

وأضاف أن الهيئة عملت على استقطاب أفضل الكوادر الطبية المتخصصة، مع توفير أحدث الأجهزة والتقنيات الجراحية وغير الجراحية، فضلًا عن إدخال خدمات مستحدثة في مجال التأهيل السمعي وما بعد العملية لضمان تحقيق أعلى نسب النجاح.

وأوضح السبكي أن تكلفة عملية زراعة القوقعة تصل إلى ما يقرب المليون جنيه خارج منظومة التأمين الصحي الشامل، بينما لا يتحمل المنتفع تحت مظلة التأمين الصحي الشامل سوى مساهمة قدرها 482 جنيهًا فقط.

وأشار إلى أن الخدمة تم إتاحتها حتى الآن في عدد من المحافظات على النحو التالي، جرى إجراء 46 عملية زراعة قوقعة في مجمع الإسماعيلية الطبي، و72 عملية زراعة قوقعة في مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، و37 عملية زراعة قوقعة في مستشفيي السلام بورسعيد والحياة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، لافتًا إلى أن الاستعدادات جارية لبدء تقديم الخدمة قريبًا بمحافظة السويس.

ولفت الدكتور السبكي إلى أن الهيئة لم تقتصر على إجراء العمليات الجراحية فحسب، بل قامت بتجهيز مراكز متخصصة للتأهيل السمعي والنطقي داخل منشآتها الصحية، حيث يحصل الأطفال بعد العملية على برامج تأهيل متطورة تساعدهم على سرعة الاندماج في المجتمع واستعادة قدراتهم السمعية واللغوية تدريجيًا.

المراكز مجهزة بأحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية

وأكد أن هذه المراكز مجهزة بأحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية، إلى جانب فرق متخصصة من أطباء السمعيات وأخصائيي التخاطب، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج العلاجية والإنسانية.

وشهدت الهيئة نجاحات كبيرة للأطفال الذين خضعوا لعمليات زراعة القوقعة، حيث تمكن عدد منهم من استعادة حاسة السمع والتحدث لأول مرة في حياتهم، وهو ما أسعد أسرهم وأحدث فارقًا كبيرًا في جودة حياتهم.

وأشار الدكتور السبكي إلى أن الهيئة تسعى إلى توسيع نطاق هذه التجارب الناجحة، بما يتيح لكل طفل يحتاج الخدمة في أي محافظة الاستفادة منها، وهو ما يعكس رؤية الدولة في دمج الرعاية الإنسانية بالتقنيات الطبية المتقدمة.

وأكد السبكي أن الهيئة ماضية في خطتها لتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتقدمة داخل المحافظات، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء نظام صحي قوي ومستدام قائم على الجودة والعدالة، لافتًا إلى أن الهيئة تستهدف استدامة خدمات زراعة القوقعة من خلال إعداد فرق طبية جديدة، وتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين في التدريب وتبادل الخبرات.

