أخبار مصر

الصحة: حق العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ مكفول للجميع (فيديو)

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار، فيتو
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن وزارة الصحة حريصة على مصلحة المريض، موضحا أنه تم التحقيق في واقعة وفاة الإعلامية عبير الأباصيري للبحث عن حقها.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي شريف عامر المذاع على فضائية "mbc مصر"، إن هناك 1102 مريض ترددوا على طوارئ مستشفى الهرم يوم 27 أغسطس الماضي وهو يوم دخول الإعلامية عبير الأباصيري، للمستشفى.

وأضاف أن حق العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ مكفول لجميع المواطنين المصريين دون أي شرط أو عائق مالي، موضحًا أن العلاج في هذه الحالات يكون على نفقة الدولة أو عبر التأمين الصحي، حسب حالة المريض التأمينية.

وأوضح أن العلاج الطارئ ليس مجانيًا بمعنى الإعفاء من التكلفة، بل يتم تغطية النفقات من خلال التأمين الصحي للمؤمن عليهم، أو من خلال العلاج على نفقة الدولة لغير المؤمن عليهم.

وواصل متحدث الصحة، أن أي مستشفى تمتنع عن استقبال أو علاج الحالات الطارئة ستُواجه بالغلق الفوري، مؤكدًا أن وزارة الصحة لا تتهاون مع أي جهة تعرقل إنقاذ حياة المرضى، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي حالات رفض لعلاج الطوارئ عبر الخط الساخن 105، المخصص لتلقي شكاوى المرضى ضد المستشفيات الخاصة.


ورد على الموقف في التعامل مع المستشفيات الخاصة حال مخالفتها القرار قائلا: "ليس هناك ما هو أشهر أو أهم من حياة المواطنين"، موضحًا أن وزارة الصحة ليست هادفة للربح وتقدم الخدمات بالمجان.

الدكتور حسام عبد الغفار وزارة الصحة يحدث فى مصر الإعلامي شريف عامر مستشفى الهرم الإعلامية عبير الاباصيري

