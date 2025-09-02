الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
محافظات

تحرير 55 مخالفة للمخابز في حملة تموينية بالفيوم

حملة على المخابز،
حملة على المخابز، فيتو

أكد سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة علي أسواق الفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ،  أن الحملة حررت 55 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الإنتاج عن 90 جرام للرغيف، وإنتاج رغيف مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، كما حررت 35 مخالفة متنوعة لقطاع الأسواق والمحال التجارية

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

 

التحفظ علي 2 طن أسمدة محظور تداولها و1.6 طن دقيق في حملة تموينية بالفيوم

تموين الفيوم: انتظام العمل بمنظومة الخبز بدون تأثر بحريق سنترال رمسيس (صور)

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

 

 

