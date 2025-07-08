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محافظات

تموين الفيوم: انتظام العمل بمنظومة الخبز بدون تأثر بحريق سنترال رمسيس (صور)

مخبز، فيتو
مخبز، فيتو

قال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن منظومة الخبز في المحافظة تعمل بكفاءة، ولم تتأثر بحريق سنترال رمسيس، وبدأت المخابز في نطاق محافظة الفيوم في صرف الحصص المقررة للمواطنين منذ الساعة 5 صباح اليوم.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شكل لجان لمتابعة صرف الخبز في كل إدارة من الإدارات التموينية التابعة له، كما تم تشكيل غرفة عمليات طارئة بالمديرية لتلقي أي شكاوى من المواطنين طوال اليوم.

 

بيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

ونشب حريق بالأمس في غرفة أجهزة بالطابق السابع من مبني سنترال رمسيس، ما أدى إلى تلف بعض الكابلات الرئيسية والسيرفرات الحيوية.

وأوضح بيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن فرق الحماية المدنية تحركت على الفور للسيطرة على النيران، مع اتخاذ إجراءات عاجلة شملت فصل التيار الكهربائي عن المبنى بالكامل لضمان سلامة العاملين ومنع تفاقم الأضرار.

وأكد الجهاز أن الأولوية العاجلة كانت استعادة الخدمات تدريجيا خلال الساعات القليلة الماضية، وتعمل فرق فنية على مدار الساعة لإصلاح الأعطال وإعادة تشغيل الأنظمة المتضررة.

وأشار البيان إلى أن الجهاز يحصر الخدمات المتأثرة، بما في ذلك خدمات الإنترنت الأرضي، الهاتف الأرضي، وتطبيقات الدفع الإلكتروني  "إنستاباي" و"فوري"، التي شهدت أعطالًا مفاجئة بعد الحريق.

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وقد نجح رجال الحماية المدنية  في منع امتداد الحريق إلى مبنى السنترال بالكامل أو الي أسطح العقارات المجاورة".

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