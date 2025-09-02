الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة بضائع من عامل دليفري بالإسكندرية

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة بضائع من عامل توصيل بالإسكن

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة بضائع من صندوق دراجة نارية بحوزة عامل توصيل طلبات والهروب بسيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم الشرطة من عامل توصيل بأحد المطاعم، بأنه أثناء قيامه بتوصيل أحد الطلبات مستخدمًا دراجته النارية وعودته بعد الانتهاء، فوجئ بسرقة طلب آخر كان بداخل الصندوق الخلفي للدراجة.

القبض علي البلوجر "بي بي" بتهمة نشر فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع

وزارة الداخلية تحتفل بالمولد النبوي مع الفئات الأولى بالرعاية

أسفرت التحريات عن تحديد السيارة المستخدمة وقائدها، حيث جرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قسم شرطة باب شرق كشف ملابسات فيديو سرقة كشف ملابسات فيديو أجهزة الأمن سرقة عامل دليفري سرقة بالإسكندرية وزارة الداخلية باب شرق سرقة بضائع اخبار الحوادث

مواد متعلقة

القبض علي البلوجر "بي بي" بتهمة نشر فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع

وزارة الداخلية تحتفل بالمولد النبوي مع الفئات الأولى بالرعاية

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

الأمن يكشف ملابسات فيديو قيام شخص بكسر زجاج محل أحذية بالدقهلية

كشف ملابسات واقعة اعتداء على صبي بالقاهرة وضبط المتهمين

بـ 8 ملايين جنيه، ضربات أمنية متواصلة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

ضبط 112 ألف مخالفة مرورية وإجراء تحليل مخدرات لـ 2463 سائقًا خلال 24 ساعة

ضبط عاطل تخصص في سرقة الموتوسيكلات بدمياط

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

الكهرباء تعتمد الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك، تعرف علي موعد التطبيق النهائي

مشهد صادم، لص يحطم زجاج سيارة ويسرق منها مبلغا كبيرا ونشطاء يحذرون منه (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

الأهلي يستقر علي تشكيل جهازه الفني المؤقت لحين التعاقد مع الأجنبي

قرار صادم من المسلماني يثير غضب قيادات ماسبيرو

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة القرآن الكريم بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

وُلِد الهُدى (الحلقة العاشرة)، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads