الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة بضائع من عامل دليفري بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة بضائع من صندوق دراجة نارية بحوزة عامل توصيل طلبات والهروب بسيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم الشرطة من عامل توصيل بأحد المطاعم، بأنه أثناء قيامه بتوصيل أحد الطلبات مستخدمًا دراجته النارية وعودته بعد الانتهاء، فوجئ بسرقة طلب آخر كان بداخل الصندوق الخلفي للدراجة.

أسفرت التحريات عن تحديد السيارة المستخدمة وقائدها، حيث جرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

