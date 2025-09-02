ضبط عاطل تخصص في سرقة الموتوسيكلات بدمياط

تمكنت إدارة البحث الجنائى بدمياط، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في سرقة الدراجات النارية.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة أول دمياط بلاغا من أحد المواطنين يتضرر من قيام مجهول بسرقة دراجته النارية أمام إحدى المستشفيات بالمدينة.

سرقة الدراجات النارية

وبإجراء التحريات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة "له معلومات جنائية"، بمواجهته اعترف بسرقة دراجتين ناريتين بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، وتم بإرشاده ضبط الدراجتين المستولى عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

