حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو قيام شخص بكسر زجاج محل أحذية بالدقهلية

متهم
متهم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضرر فيه سيدة من قيام شخص بكسر زجاج محلها بالدقهلية.

بالفحص تبين تلقي مركز شرطة السنبلاوين بلاغا من ربة منزل – صاحبة محل أحذية – بتضررها من نجلها لقيامه بالحضور إلى محلها والتعدي عليه بكسر الباب الزجاجي وإتلاف بعض المحتويات، وذلك على خلفية خلافات عائلية بينهما.

كشف ملابسات واقعة اعتداء على صبي بالقاهرة وضبط المتهمين

بـ 8 ملايين جنيه، ضربات أمنية متواصلة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه "حداد"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مضيفًا أنه تخلص من العصا الخشبية المستخدمة في التعدي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

