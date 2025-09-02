الأمن يكشف ملابسات فيديو قيام شخص بكسر زجاج محل أحذية بالدقهلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضرر فيه سيدة من قيام شخص بكسر زجاج محلها بالدقهلية.

بالفحص تبين تلقي مركز شرطة السنبلاوين بلاغا من ربة منزل – صاحبة محل أحذية – بتضررها من نجلها لقيامه بالحضور إلى محلها والتعدي عليه بكسر الباب الزجاجي وإتلاف بعض المحتويات، وذلك على خلفية خلافات عائلية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه "حداد"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مضيفًا أنه تخلص من العصا الخشبية المستخدمة في التعدي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

