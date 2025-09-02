كشف ملابسات واقعة اعتداء على صبي بالقاهرة وضبط المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر فيه شخصان يستقلان دراجة نارية أثناء قيامهما بالتعدي على أحد الصبية بالضرب في الطريق العام بالقاهرة.

على الفور باشرت الأجهزة الأمنية الفحص، حيث تمكنت من تحديد وضبط الدراجة النارية المستخدمة وقائدها ومستقلها، وتبين أنهما مقيمان بالقاهرة. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بدعوى المزاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.