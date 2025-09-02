الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

كشف ملابسات واقعة اعتداء على صبي بالقاهرة وضبط المتهمين

كشف ملابسات واقعة
كشف ملابسات واقعة اعتداء صبي بالقاهرة وضبط المتهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر فيه شخصان يستقلان دراجة نارية أثناء قيامهما بالتعدي على أحد الصبية بالضرب في الطريق العام بالقاهرة.

على الفور باشرت  الأجهزة الأمنية الفحص، حيث تمكنت من تحديد وضبط الدراجة النارية المستخدمة وقائدها ومستقلها، وتبين أنهما مقيمان بالقاهرة. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة  بدعوى المزاح.

بـ 8 ملايين جنيه، ضربات أمنية متواصلة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

ضبط 112 ألف مخالفة مرورية وإجراء تحليل مخدرات لـ 2463 سائقًا خلال 24 ساعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الأجهزة الأمنية أجهزة وزارة الداخلية الدراجه الناريه وزارة الداخلية كشف ملابسات

الجريدة الرسمية
