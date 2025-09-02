تتضمن تسجيل هدف، أرقام مذهلة لحارس مانشستر يونايتد الجديد سين لامينز (فيديو)

أعلن نادي مانشستر يونايتد، التعاقد مع حارس المرمى الجديد، سين لامينز، قبل ساعتين تقريبًا من غلق سوق الانتقالات الصيفية 2025.

وبحسب وسائل إعلام إنجليزية، تكلّف انضمام الحارس البلجيكي الشاب حوالي 21 مليون يورو، للانضمام إلى كتيبة المدرب البرتغالي روبن أموريم.

💥 THAT GOAL. FROM EVERY ANGLE 💥



💙🖤 A #BluvnGoan attitude from Senne Lammens in the #UYL! pic.twitter.com/yJ7nkiJUVH — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 11, 2019

أرقام سين لامينز قبل الانتقال لمانشستر يونايتد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإحراز سين لامينز هدفا خلال توليه حراسة مرمى فريق كلوب بروج البلجيكي وذلك في مرمى ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا للشباب.

شارك لامينز بالفعل في 64 مباراة مع ناديه السابق رويال أنتويرب، وساهم في فوزه بكأس السوبر البلجيكي عام 2023.

وحقق سين لامينز 173 إنقاذ محقق في الدوري البلجيكي الموسم الماضي.

وتصدى سين لامينز لـ 5 من 9 ركلات جزاء تعرض لها الموسم الماضي مع فريقه.

وحافظ البالغ من العمر 23 عامًا، والذي انضم إلى تشكيلة المنتخب البلجيكي لأول مرة في مارس الماضي، على نظافة شباكه في 10 مباريات بالدوري البلجيكي للمحترفين من أصل 41 مباراة لعبها الموسم الماضي.

وكان مانشستر يونايتد كثف مفاوضاته مع سين لامينز بعد خسارة المباراة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام أرسنال بسبب خطأ فادح من الحارس التركي ألتاي بايندير.

بيان مانشستر يونايتد



وقال مانشستر يونايتد في بيان رسمي: "يسرّ مانشستر يونايتد تأكيد انضمام سين لامينز إلى النادي بعد الحصول على التصريح الدولي والتسجيل، ووقّع حارس المرمى على عقد حتى يونيو 2030".

.

لامينز: حراسة عرين مانشستر يونايتد حلم تحقق



فيما قال سين لامينز في أول تصريح رسمي له: "أنا فخور للغاية بالانضمام إلى مانشستر يونايتد؛ إنه حلم حقيقي تحقق. كانت السنوات القليلة الماضية رحلة رائعة؛ انتهت الآن في وجهة عظيمة، ونأمل أن تكون بداية لشيء مميز".

وتابع: "يمكنكم الشعور بالأجواء الإيجابية التي تُخلق هنا، وأنا متأكد من قدرتي على إحداث تأثير حقيقي في النادي خلال السنوات القادمة. أتطلع بشوق للتعرف على زملائي في الفريق وبدء العمل مع روبن والجهاز الفني. هذا هو المكان الأمثل لمواصلة التطور والنمو مع هذا الفريق المميز وتحقيق أهدافي المهنية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.