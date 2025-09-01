الإثنين 01 سبتمبر 2025
رياضة

موعد انضمام محمد صلاح ومرموش لمعسكر المنتخب

ينطلق اليوم الإثنين، المعسكر التدريبي لــ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمواجهتيه المرتقبتين أمام كل من إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

 

ومن المقرر أن يصل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وقائد منتخب مصر، إلى معسكر الفراعنة مساء اليوم.

كما سيصل عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، مساء اليوم أيضا، على أن ينتظم الثنائي في التدريبات الجماعية للفراعنة غدا الثلاثاء.

برنامج منتخب مصر في أول أيام المعسكر

ويتجمع لاعبو منتخب مصر ظهرا في فندق إقامة الفريق، ويتناولون وجبة الغداء، ثم يعقد الجهاز الفني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن اجتماعًا مع اللاعبين، يتحدث خلاله عن أهمية المعسكر والأهداف المرجو تحقيقها خلاله وأهمها حصد الست النقاط أمام إثيوبيا، لحسم بطاقة التأهل رسميا لمونديال 2026 بأمريكا.

عقب المحاضرة يتوجه اللاعبون إلى غرفهم، للحصول على قسط من الراحة، على أن يتجمع الفريق مساء للتوجه إلى استاد السلام لخوض أول تدريباته.

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

ضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد - زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح.

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

استاد السلام يستقبل تدريبات منتخب مصر 

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم عن مفاجأة غير متوقعة، حيث أعلن أن استاد السلام سيستضيف تدريبات منتخب الفراعنة، خلال المعسكر الذي ينطلق اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وذكر إبراهيم حسن أن قرار إقامة تدريبات المنتخب الأول باستاد السلام، جاء للحفاظ على أرضية استاد القاهرة التي تستضيف مباراة إثيوبيا.

