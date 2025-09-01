الإثنين 01 سبتمبر 2025
شاهد حزن ميسي بعد خسارة إنتر ميامي لقب كأس الدوريات (فيديو)

ليونيل ميسي،فيتو
ليونيل ميسي،فيتو

رصدت عدسات الكاميرات حزن ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، بعد خسارة لقب كأس الدوريات.

وفشل ميسي في إضافة لقب جديد إلى خزانته بعد أن تلقى فريقه إنتر ميامي هزيمة قاسية بثلاثية نظيفة أمام سياتل ساوندرز في نهائي كأس الدوريات، فجر اليوم الاثنين.

 

 

وكان ميامي يسعى للتتويج بالبطولة للمرة الثانية في ثلاثة أعوام بعد إنجازه الشهير عام 2023، الذي جاء مباشرة بعد انضمام ميسي إلى النادي.


 

لكن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني لم يتمكن من إلهام فريقه لتحقيق انتصار جديد على ملعب "لومن فيلد" بسياتل، حيث سجل كل من أوسازي دي روزاريو، وأليكس رولدان، وبول روثروك ثلاثية تاريخية منحت الساوندرز فوزا كبيرا على إنتر.

الفوز وضع سياتل في مصاف كبار أندية القارة، بعدما سبق له الفوز بلقبين في الدوري المحلي، ودرع المشجعين، و4 ألقاب في كأس الولايات المتحدة، إضافة إلى التتويج بدوري أبطال الكونكاكاف.

أما ميامي، فما زال بعيدا عن التتويج بأي لقب منذ فوزه بالبطولة نفسها في الموسم الأول لميسي قبل عامين.

