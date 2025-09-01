شاهد حزن ميسي بعد خسارة إنتر ميامي لقب كأس الدوريات (فيديو)

رصدت عدسات الكاميرات حزن ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، بعد خسارة لقب كأس الدوريات.

وفشل ميسي في إضافة لقب جديد إلى خزانته بعد أن تلقى فريقه إنتر ميامي هزيمة قاسية بثلاثية نظيفة أمام سياتل ساوندرز في نهائي كأس الدوريات، فجر اليوم الاثنين.

الأسطورة ليونيل ميسي مُحبط بسبب الخسارة pic.twitter.com/jxUOcSNLqd — ميامي بالعربي (@InterMiamiAr) September 1, 2025

وكان ميامي يسعى للتتويج بالبطولة للمرة الثانية في ثلاثة أعوام بعد إنجازه الشهير عام 2023، الذي جاء مباشرة بعد انضمام ميسي إلى النادي.





لكن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني لم يتمكن من إلهام فريقه لتحقيق انتصار جديد على ملعب "لومن فيلد" بسياتل، حيث سجل كل من أوسازي دي روزاريو، وأليكس رولدان، وبول روثروك ثلاثية تاريخية منحت الساوندرز فوزا كبيرا على إنتر.

الفوز وضع سياتل في مصاف كبار أندية القارة، بعدما سبق له الفوز بلقبين في الدوري المحلي، ودرع المشجعين، و4 ألقاب في كأس الولايات المتحدة، إضافة إلى التتويج بدوري أبطال الكونكاكاف.

أما ميامي، فما زال بعيدا عن التتويج بأي لقب منذ فوزه بالبطولة نفسها في الموسم الأول لميسي قبل عامين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.