أسامة نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب لمعسكر سبتمبر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه عن قائمة تضم 30 لاعباً من أجل الانتظام في معسكر بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر ضمن برنامج الإعداد قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة التي تستضيفها تشيلي في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2025.



القائمة ضمت القوام الأساسي للفريق الذي شارك في بطولة أفريقيا للشباب في أبريل ومايو الماضيين وتمكن من التأهل للمونديال ببلوغه المربع الذهبي بالإضافة لبعض العناصر الجديدة كما ضمت 6 محترفين في أندية بدوريات ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وسويسرا وجاءت على النحو التالي:



حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) - أحمد وهب (المصري) - أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري) -- حازم جمال (الأهلي).



خط الدفاع: أحمد عابدين ’ معاذ عطية (الأهلي) – محمد سمير ’ مهاب سامي (إنبي) - معتز محمد ’ أحمد نايل (حرس الحدود) عبد الله بوستنجي (زد) - مؤمن شريف (الاتحاد السكندري).



الوسط والهجوم: ياسين عاطف ’ عمر سيد معوض ’ محمد عبد الله ’ محمد هيثم (الأهلي) - سيف سفاجا ’ حامد عبد الله (إنبي) - أحمد وحيد (غزل المحلة) – تيبو جابرييل (ماينز الألماني) - عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي) - أحمد خالد "كباكا" (زد أف سي) – سليم طلب (هيرتا برلين الألماني) – عمر عبد المجيد (هامبورج الألماني) ’ محمد السيد (الزمالك) رضوان حمزاوي (أوكسير الفرنسي) – عمرو "بيبو" (أراو السويسري) – أحمد شرف (المصري البورسعيدي) – أدهم كريم (الجونة) – أيمن أمير (الزمالك).

قائمة منتخب الشباب

وخاض منتخب الشباب مؤخرا مباراتين وديتين مع نظيره المغربي؛ الأولى انتهت بالتعادل 1-1 والثانية بالتعادل السلبي، وذلك في إطار استعداد المنتخبين لكأس العالم التي تقام في تشيلي الشهر المقبل.

وضمت البعثة حمادة الشربيني عضو المجلس ورئيس البعثة في الرباط والجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه المدير الفني.

ويستعد أحفاد الفراعنة لخوض نهائيات كأس العالم في تشيلي من ٢٧ سبتمبر إلى ١٩ أكتوبر القادمين.. ويلعب الفراعنة في المونديال ضمن المجموعة الأولى التي تضم تشيلي “المستضيف”، نيوزيلندا واليابان.

